Соседов, Goblin и другие: Зеленский ввел в действие персональные санкции против 198 деятелей российской культуры и медиасферы

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно применения персональных санкций против 198 деятелей российской культуры и медиасферы. Ограничения были введены для российских пропагандистов и участников ток-шоу.

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Соответствующий документ №23/2023 обнародован на сайте главы государства, указ вступает в силу со дня опубликования.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в указе.

К документу прилагается решение СНБО, содержащее перечень из 198 представителей российской культуры и медиасферы, против которых вводятся персональные санкции.

В частности, в список включили российского блоггера, переводчика и публициста Дмитрия Пучкова (Goblin), политика Сергея Станкевича, генерального продюсера российского пропагандистского телеканала "Звезда" Бориса Яновского, телеведущую Яну Рудковскую, актера и телеведущего Бориса Корчевникова, российского музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, политолога Ростислава Ищенко, публициста и пропагандиста Владимира Корнилова, спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, режиссера Андрея Кончаловского и других российских пропагандистов и так называемых российских "военкоров".

Кроме россиян, под санкции также попала бывшая украинская телеведущая Диана Панченко. В настоящее время она снимает пропагандистские ролики для российского телевидения на временно оккупированных территориях Украины.

Также под санкции попала мама Ольги Шарий – Алла Бондаренко. Журналист Соседов также пытался строить карьеру в Украине, а именно на проекте "X-Фактор", где ведущей была жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Против всех 198 человек, попавших в санкционный список, ввели полный пакет персональных санкций сроком на 10 лет. Они предусматривают блокирование активов, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов и лишение государственных наград Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении 119 российских деятелей культуры. В частности, тогда в санкционный пакет попали певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и т.д.