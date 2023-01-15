Сосєдов, Goblin та інші: Зеленський ввів в дію персональні санкції проти 198 діячів російської культури та медіасфери

Президент України Володимир Зеленський 15 січня підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо застосування персональних санкцій проти 198 діячів російської культури та медіасфери. Обмеження запровадили для російських пропагандистів та учасників ток-шоу.

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Відповідний документ №23/2023 оприлюднено на сайті очільника держави, указ набуває чинності з дня опублікування.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в указі.

До документу додається рішення РНБО, яке містить перелік із 198 представників російської культури та медіасфери, проти яких запроваджуються персональні санкції.

Зокрема, в список потрапили російський блогер, перекладач і публіцист Дмитро Пучков (Goblin), політик Сергій Станкевич, генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу "Зірка" Борис Яновський, телеведуча Яна Рудковська, актор і телеведучий Борис Корчевніков, російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, соціолог Євген Копатько, політолог Ростислав Іщенко, публіцист та пропагандист Володимир Корнілов, спортивний журналіст Дмитро Губернієв, режисер Андрій Кончаловський та інші російські пропагандисти та так звані російські "військори".

Окрім росіян, під санкції також потрапила колишня українська телеведуча Діана Панченко. Нині вона знімає пропагандистські ролики для російського телебачення на тимчасово окупованих територіях України. Журналіст Сосєдов також намагався будувати кар'єру в Україну, а саме на проєкті "X-Фактор", де ведучою була дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Проти всіх 198 осіб, що потрапили до санкційного списку, запровадили повний пакет персональних санкцій строком на 10 років. Вони, зокрема, передбачають блокування активів, припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів та позбавлення державних нагород України.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 119 російських діячів культури. Зокрема, тоді в санкційний пакет потрапили співачка та актриса Ірина Аллегрова, телеведуча Жанна Бадоєва, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кіпєлов, Пилип Кіркоров, Лоліта Мілявська тощо.