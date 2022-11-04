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Зеленский просит Кабмин рассмотреть запрет гражданам РФ работать в сфере культуры в Украине
Президент Владимир Зеленский просит премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о возможности запрета гражданам России работать в сфере культуры в Украине. Об этом говорится в его ответе на соответствующую электронную петицию.
Она была подана на президентском сайте гражданкой Анастасией Клименко от имени продюсера Ольги Клименко 15 августа и за отведенный срок набрала более 25 тысяч электронных подписей пользователей, что является условием предоставления официального ответа главы государства.
В ней автор просит запретить россиянам осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом, запретить трансляцию любого телевизионного и/или киноконтента (фильмов, сериалов, документальных фильмов) в эфирах украинских телеканалов с участием граждан РФ и/или созданного на территории РФ.
Также в обращении содержится призыв ограничить распространение и продажу продуктов российской культуры (литературных произведений, спектаклей, художественных работ) на территории Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, президента призвали принять законодательные меры по сохранению независимости украинского кинематографа от российского влияния и создать вместе с компетентными органами государственной власти необходимые для этого принципы, механизмы и процедуры.
Зеленский же указал, что в настоящее время ряд мер уже применяется. В частности, предусмотрено составление Советом национальной безопасности и обороны на основании обращений Службы безопасности Украины, Национального совета по телевидению и радиовещанию и Министерства культуры и информационной политики Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Минкульт имеет полномочия отказывать в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является человек, включенный в этот список, а телеканалы не имеют права транслировать фильмы, созданные с участием таких лиц.
К тому же 7 октября вступил в силу закон, запрещающий публичное использование музыкального продукта государства-агрессора и реализация которого, как ожидается, будет способствовать развитию национального музыкального продукта и совершенствованию механизмов ограничения распространения российской вражеской пропаганды на территории Украины.
Среди других мероприятий Государственный комитет по телевидению и радиовещанию прекратил выдачу и остановил действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора.
Также сейчас международной рабочей группой по вопросам санкций против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Макфол, наработана дорожная карта индивидуальных санкций в отношении российских пропагандистов, лидеров мнений и артистов, и эта работа активно продолжается.
Речь идет о лицах, открыто или скрыто генерирующих нарративы российской пропаганды, распространяющих ложь по поводу войны РФ против Украины, поддерживая таким образом политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета и безопасности Украины. Часть из них уже находятся под санкциями в Украине и других странах.
"Российская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, совершающей открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности. И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", - заявил Зеленский.
Источник фото: ua.depositphotos.com