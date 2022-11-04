Зеленский просит Кабмин рассмотреть запрет гражданам РФ работать в сфере культуры в Украине

Президент Владимир Зеленский просит премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о возможности запрета гражданам России работать в сфере культуры в Украине. Об этом говорится в его ответе на соответствующую электронную петицию.

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Она была подана на президентском сайте гражданкой Анастасией Клименко от имени продюсера Ольги Клименко 15 августа и за отведенный срок набрала более 25 тысяч электронных подписей пользователей, что является условием предоставления официального ответа главы государства.

В ней автор просит запретить россиянам осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом, запретить трансляцию любого телевизионного и/или киноконтента (фильмов, сериалов, документальных фильмов) в эфирах украинских телеканалов с участием граждан РФ и/или созданного на территории РФ.

Также в обращении содержится призыв ограничить распространение и продажу продуктов российской культуры (литературных произведений, спектаклей, художественных работ) на территории Украины.

Кроме того, президента призвали принять законодательные меры по сохранению независимости украинского кинематографа от российского влияния и создать вместе с компетентными органами государственной власти необходимые для этого принципы, механизмы и процедуры.

Зеленский же указал, что в настоящее время ряд мер уже применяется. В частности, предусмотрено составление Советом национальной безопасности и обороны на основании обращений Службы безопасности Украины, Национального совета по телевидению и радиовещанию и Министерства культуры и информационной политики Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Минкульт имеет полномочия отказывать в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является человек, включенный в этот список, а телеканалы не имеют права транслировать фильмы, созданные с участием таких лиц.

К тому же 7 октября вступил в силу закон, запрещающий публичное использование музыкального продукта государства-агрессора и реализация которого, как ожидается, будет способствовать развитию национального музыкального продукта и совершенствованию механизмов ограничения распространения российской вражеской пропаганды на территории Украины.

Среди других мероприятий Государственный комитет по телевидению и радиовещанию прекратил выдачу и остановил действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора.

Также сейчас международной рабочей группой по вопросам санкций против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Макфол, наработана дорожная карта индивидуальных санкций в отношении российских пропагандистов, лидеров мнений и артистов, и эта работа активно продолжается.

Речь идет о лицах, открыто или скрыто генерирующих нарративы российской пропаганды, распространяющих ложь по поводу войны РФ против Украины, поддерживая таким образом политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета и безопасности Украины. Часть из них уже находятся под санкциями в Украине и других странах.

"Российская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, совершающей открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности. И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", - заявил Зеленский.

Источник фото: ua.depositphotos.com