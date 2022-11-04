Зеленський просить Кабмін розглянути заборону громадянам РФ працювати у сфері культури в України

Президент Володимир Зеленський просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути питання щодо можливості заборони громадянам Росії працювати у сфері культури в України. Про це йдеться у його відповіді на відповідну електронну петицію.

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Вона була подана на президентському сайті громадянкою Анастасією Клименко від імені продюсерки Ольги Клименко 15 серпня і за відведений термін набрала більше 25 тисяч електронних підписів користувачів, що є умовою надання офіційної відповіді глави держави.

У ній авторка просить заборонити росіянам здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури загалом, заборонити трансляцію будь-якого телевізійного та/або кіноконтенту (фільмів, серіалів, документальних фільмів) у ефірах українських телеканалів за участі громадян РФ та/або створеного на території РФ.

Також у зверненні міститься заклик обмежити поширення, розповсюдження, продаж продуктів російської культури (літературних творів, вистав, художніх робіт тощо) на території України.

Крім того, президента закликали вжити законодавчих заходів щодо збереження незалежності українського кінематографу від російського впливу і створити разом з компетентними органами державної влади необхідні для цього засади, механізми та процедури.

Зеленський же вказав, що наразі ряд заходів вже застосовуються. Зокрема, передбачено складання Радою національної безпеки і оборони на підставі звернень Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Міністерства культури й інформаційної політики Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Мінкульт має повноваження відмовляти у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, якщо одним із учасників фільму є людина, включена до цього переліку, а телеканали не мають права транслювати фільми, створені за участю таких осіб.

До того ж 7 жовтня набрав чинності закон, яким забороняється публічне використання музичного продукту держави-агресора та реалізація якого, як очікується сприятиме розвитку

національного музичного продукту та вдосконаленню механізмів обмеженнярозповсюдження російської ворожої пропаганди на території України.

Серед інших заходів Державний комітет телебачення і радіомовлення припинив видачу та зупинив дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора.

Також наразі міжнародною робочою групою з питань санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, а також колишній радник президента США з нацбезпеки Майкл Макфол, напрацьовано дорожню карту індивідуальних санкцій щодо російських пропагандистів, лідерів думок та артистів, і ця робота активно продовжується.

Йдеться про осіб, які відкрито чи приховано генерують наративи російської пропаганди, поширюють брехню щодо війни РФ проти України, підтримуючи таким чином політику, спрямовану на підрив територіальної цілісності, суверенітету та безпеки України. Частина з них уже перебувають під санкціями в Україні та в інших країнах.

"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", - заявив Зеленський.

Джерело фото: ua.depositphotos.com