ВАКС конфисковал у экс-нардепа Онищенко имущество, включая три земельных участка под Киевом

Высший антикоррупционный суд конфисковал у экс-нардепа Александра Онищенко три земельных участка под Киевом, автомобиль Mercedes, права на конно-спортивный комплекс, охотничий карабин и денежные средства.

Об этом рассказала судья ВАКС Леся Федорак, передают "Українські новини".

Она сообщила, что на основании приговора Онищенко вопросу ареста и конфискации имущества посвящено около четырех сотен пунктов.

Имущество, подлежавшее конфискации на основании приговора, как установил суд, непосредственно принадлежит как обвиняемому Онищенко, так и третьим лицам.

Что конфисковал суд

Суд конфисковал:

три земельных участка под Киевом;

объект незавершенного строительства под Киевом;

автомобиль Mercedes-Benz;

корпоративные права в уставном капитале ООО ФИРМА "ХАС", ООО "ТОП ЮКРЕЙН", ООО "Конно-спортивный комплекс "ОЛИМПИК", ООО "ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ+";

средства на нескольких банковских счетах в ПАО "Бриллиантбанк" и ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", в банковском учреждении LAS "Trasta komercbanka", (Латвийская Республика) и VTB BANK (российская федерация);

охотничий карабин.

Также суд установил основания для применения специальной конфискации по корпоративным правам иностранной компании Fastilo Trading LTD в уставном капитале ООО "Надра Геоцентр" на сумму 25 287 500 грн и в уставном капитале ООО "Карпатнадраинвест" на сумму 1 993,40 грн как средств совершения уголовных правонарушений ; нежилых помещений с №1 по №34 (группы помещений № 52) (в лит. А) общей площадью 535,00 кв. м по адресу: город Киев, ул. Крещатик, 27-Б.

Федорак обратила внимание на то, что приговор Онищенко еще не вступил в законную силу, так что в соответствии с презумпцией невиновности отношение к обвиняемым должно быть как к невиновным.

Также вопросы исполнения приговора в части конфискации имущества будут решаться после вступления в него законной силы.

"Думаю, что приговор еще будет проходить стадии обжалования в высших инстанциях", – добавила судья.

Напомним, 5 апреля ВАКС признал виновным скрывающегося за рубежом от следствия бывшего народного депутата Онищенко по делу о присвоении 740 миллионов гривен государственных средств. Ему присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело Онищенко

Как установило следствие, преступная группа под руководством Онищенко с января 2013 года по июнь 2016-го организовала "газовую схему" — одну из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже скрылся за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению денег во время добычи и продажи природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели деньгами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которого подозревают экс-нардепа Онищенко. ВАКС направил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи по поводу задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа.

27 мая 2020 года немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

В конце 2020 года Онищенко получил российское гражданство.

10 января 2021 года Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело против Онищенко персональные санкции за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния (в частности, в российской кампании по дезинформации), которая связана с народным депутатом Украины Андреем Деркачем.