Из-за землетрясения в Турции в Украине дорожают огурцы: какие цены

Из-за удорожания спрос на импортные огурцы на рынке Украины постепенно слабеет, однако импортеры продолжают повышать цены в данном сегменте.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что продавцы аргументируют высокие цены на огурец на внутреннем рынке Турции, откуда в зимний период традиционно ведутся основные поставки этой продукции на рынок Украины.

Так, стоимость импортного огурца на сегодняшний день составляет 80-97 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Основной причиной удорожания импортного огурца стало ограниченное предложение этой продукции на украинском рынке. После масштабного землетрясения в Турции поставки турецкого огурца сократились до минимума. Поэтому, несмотря на снижение покупательной активности, импортеры продолжают повышать отпускные цены на огурцы", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что на сегодняшний день импортный огурец в Украину стоит в среднем на 33% дороже, чем в середине февраля прошлого года.

При этом ключевые игроки рынка считают, что огурец и дальше будет дорожать, при этом рост цен в этом сегменте будет продолжаться, как минимум, до конца февраля.

"Основанием таких предположений является тот факт, что пока импортные огурцы практически не имеют конкурентов на украинском рынке. Сезон уборки огурца нового оборота в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не начался", - подчеркивают аналитики.

По их словам, о первых предложениях украинских огурцов пока сообщают лишь единичные хозяйства, при этом их продукция стоит дороже импортной, в первую очередь из-за более высокой себестоимости, ведь из-за перебоев с электроэнергией расходы на отопление существенно выросли.

Отметим, в Украине также дорожают томаты из-за перебоев со снабжением. Основным поставщиком тепличной продукции на украинский рынок в это время года выступает Турция, но из-за землетрясения в стране следует ожидать существенного уменьшения поставок этих овощей на внешние рынки.