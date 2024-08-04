Індекс цін на рослинну олію досяг півторарічного максимуму - ФАО

Індекс цін на рослинну олію, який обчислює Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), зріс на 2,4 відсотка з червня, досягнувши півторарічного максимуму.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Це зростання було зумовлене значним попитом на соєву олію з боку сектору біопалива та погіршенням перспектив урожаю соняшникової та ріпакової олії в кількох основних країнах-виробниках.

ФАО також зазначила, що глобальні котирування на пальмову, соєву, соняшникову та ріпакову олії суттєво зросли. При цьому загальний орієнтир світових цін на продовольчі товари в основному не змінився в липні другий місяць поспіль. Зростання міжнародних котирувань рослинних олій, м’ясних продуктів і цукру компенсувало постійне зниження цін на зернові.

Індекс продовольчих цін ФАО, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, у липні становив у середньому 120,8 пункту, що трохи нижче його переглянутого показника в 121,0 за червень. Зараз індекс на 3,1 відсотка нижчий за відповідне значення роком раніше.

Індекс цін на м’ясо ФАО зріс на 1,2 відсотка в липні на тлі значного імпортного попиту на м’ясо овець, великої рогатої худоби та птиці, навіть якщо ціни на м’ясо свиней незначно знизилися через ситуацію надлишку пропозиції в Західній Європі.

Індекс цін на цукор ФАО зріс на 0,7 відсотка порівняно з червнем, оскільки нижчий, ніж очікувалося, обсяг виробництва в Бразилії переважив вплив збільшення кількості мусонних дощів в Індії та сприятливих погодних умов у Таїланді.

Індекс цін на молочні продукти ФАО не змінився в липні, оскільки зниження котирувань на сухе молоко компенсувало зростання цін на масло та сир.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 3,8 відсотка порівняно з червнем, оскільки світові експортні ціни на всі основні зернові знизилися другий місяць поспіль. Котирування на пшеницю впали через збільшення сезонної доступності внаслідок поточного збирання озимих урожаїв у північній півкулі та загалом сприятливих умов у Канаді та Сполучених Штатах Америки, що підтверджує очікування великих урожаїв ярої пшениці пізніше цього року.

Експортні ціни на кукурудзу також знизилися, оскільки врожай в Аргентині та Бразилії випередив минулорічні темпи, а умови врожаю в Сполучених Штатах залишалися стабільними. Індекс цін на рис ФАО знизився на 2,4 відсотка порівняно з червнем на тлі загалом спокійної торгівлі як сортами Indica, так і Japonica.

Додамо, що стосується українського ринку, то ціни на продукти зросли на 2,2% Найбільше (на 15,5%) подорожчали яйця, однак навіть після цього вони залишалися ще на 22% дешевшими, ніж торік.

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