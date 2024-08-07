Показники врожайності сої в Україні жахливі: переробники змагаються за кожну тонну

Через поганий урожай багато українських виробників олійної відмовляються продавати її за низькими цінами, а чекають цінових позначок на рівні 20 тис. грн/т і вище.

Про це повідомляють аналітики сільгоспкооперативу ПУСК, пише пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради.

Зазначається, що на ринку сої в Україні спостерігається підвищена активність закупівель з боку переробників на тлі значних проблем із врожайністю.

За даними аналітиків, врожайність ранньої сої в деяких областях залишається дуже низькою, показники жахливі: 1,5-1,8 т/га.

"Ринок сої дуже неліквідний. Заводи вже починають активніше включатися: закупівельні ціни на соєві боби в окремих регіонах сягають 18 000 грн/т, що підтверджують вже укладені угоди від великих переробників", - підкреслюють аналітики.

Крім того, представники переробних заводів розуміють, що через поганий врожай багато виробників не продаватимуть сою за низькими цінами, а чекатимуть цінових позначок на рівні 20 000 грн/т і вище.

"А переробляти треба, тому що у заводів укладені контракти на олію та шрот," - зауважують у ПУСК.

Там додають, що заводи намагаються зібрати партії сої за цінам у діапазоні 17 500 - 18 000 грн/т, щоб сформувати страховий запас для початку нового сезону.

Наразі на базисі DAP Італія умовні ціни на українську сою становлять 410-420 євро за тонну з поставкою у вересні-жовтні.

Зауважимо, за підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

У 2024 році врожай буде меншим

Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз урожаю у 2024 році, збільшивши його із 74 до 77 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) трохи знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році у порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.

УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.

Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн. тонн, що на 4,1 млн. тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн. тонн проти 26 млн. тонн цьогоріч.

Урожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн. тонн урожаю та 2 млн. тонн експорту.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці та кукурудзи порівняно з попереднім роком.

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