Підприємства ОПК залучили вже понад 12,5 млрд грн пільгових кредитів: які умови держпрограми

За майже два роки дії державної програми підприємства оборонно-промислового комплексу України уклали 211 кредитних договорів на понад 12,5 млрд грн. Позики надають під 5% річних, а решту відсотків компенсує держава.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

На що можна отримати кредит

Підприємства ОПК можуть залучити до 500 млн грн на два напрями:

інвестиційні проєкти зі строком кредитування до п’яти років;

поповнення оборотного капіталу зі строком до трьох років.

Кошти дозволено використовувати для розроблення, виробництва, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових. Фінансування також можна спрямовувати на розвиток виробничих потужностей і поточні потреби, пов’язані з виконанням оборонних замовлень.

Хто може скористатися програмою

Програму запровадили у 2024 році. Участь у ній можуть брати підприємства оборонно-промислового комплексу, які мають статус критично важливих для функціонування економіки в особливий період.

"Пільгові кредити дають виробникам можливість інвестувати у власні спроможності, закуповувати необхідне обладнання та комплектуючі й швидше збільшувати обсяги виробництва", — зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

За умовами програми підприємство сплачує 5% річних, а різницю між цією ставкою та повною вартістю кредиту покриває держава.

Раніше повідомлялося, що уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Тепер підприємства ОПК зможуть залучати кредити до 500 мільйонів гривень під 5-10% річних для масштабування виробництва.