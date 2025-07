ТОП-5 книг для начинающих инвесторов: что рекомендуют читать известные украинские бизнесмены

Одной из лучших инвестиций в собственное будущее и в частности материальное благополучие было и остается качественное образование. Не менее чем формальное образование важно самообразование, чтение книг и неутомимое саморазвитие. Умная бизнес-книга, вовремя прочитанная и хорошо усвоенная на уровне практических навыков, может помочь не только максимизировать заработки, но и минимизировать потери времени, средств и здоровья. Редакция Delo.ua предлагает своим читателям подборку книг и других информационных ресурсов, рекомендованных известными украинскими инвесторами и бизнесменами в серии интервью, публикуемых в рамках спецпроекта Smart Money.

Для этой подборки советовали: Иван Компан, Артем Щербина, Тарас Кириченко, Григорий Овчаренко, Петр Чернышев, Андрей Длигач, Сергей Фурса, Артур Лупашко, Александр Колб, Тимофей Милованов, Андрей Журжий, Антон Тараненко, Любомир Остапив, Дмитрий Карпиловский, Павел Бойко, Евгений Донец, Андрей Горохов.

ТОП-5 бизнес-книг

В ТОП-5 вошли книги о деньгах, бизнесе и инвестициях, чаще всего упоминаемые нашими собеседниками.

О чем эти книги

"Принципы" Рей​ Далио – это практическое руководство по принятию решений, построению эффективных команд и формированию собственной системы мышления, основанное на личных принципах автора, которые помогли ему добиться успеха в жизни и работе. Это не только мемуары, но и инструменты саморазвития и улучшения профессиональных навыков.

Книга включает две основные категории принципов: жизненные и рабочие. Рей Далио делится своим опытом и наработками, которые использовал для построения компании Bridgewater Associates, известной своей уникальной корпоративной культурой.

Книга "Принципы" предназначена для широкого круга читателей, в частности для предпринимателей, руководителей и всех, кто стремится добиться успеха в любой сфере. Она предлагает четкий, простой подход к принятию решений, который может быть полезен любому, кто хочет улучшить свою жизнь и работу.

"Рекомендую ознакомиться с ней всем, кто хотел бы заниматься инвестициями и построить прочную и надежную основу для развития инвестиционного бизнеса", – говорит Григорий Овчаренко, управляющий активами группы ICU в Украине.

"Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки – книга рассказывает о важности финансовой грамотности и финансовой независимости. Автор делится своим опытом воспитания, где "богатый папа" (отец его друга) обучал его основам финансового мышления, в отличие от "бедного папы" (родного отца), который был образованным, но не добился финансового успеха. Книга отмечает необходимость инвестирования в активы, создания бизнеса и развития финансового интеллекта, чтобы вырваться из бедности и достичь финансовой свободы.

Книга подчеркивает, что школа не учит финансовой грамотности, и это приводит к тому, что многие люди работают ради денег, не понимая, как заставить деньги работать на себя.

"Мне лично она кажется дичью, которая дает абсолютно недейственные и супер сомнительные советы, не говоря уже о самой идеологической истории богатого папы и бедного папы, а также персоне автора, который никогда после этого не подтвердил наличие у себя ни состояния, ни опыта, и в конце концов стал банкротом. Тем не менее, книга имела большое позитивное влияние", – говорит Дмитрий Карпиловский, основатель и управляющий партнер инвестиционного сообщества "УкрИнвестКлуб".

"Психология денег", Морган Гаусел – книга рассматривает, как человеческая психология влияет на финансовые решения и поведение, часто вопреки здравому смыслу. Автор показывает, что успех в финансовых вопросах не всегда зависит лишь от знаний и навыков, но и от эмоций, предубеждений и психологических ловушек.

Книга содержит девятнадцать историй, которые иллюстрируют, как люди воспринимают деньги, богатство, алчность и счастье. Гаусел рассматривает, почему люди с одинаковыми возможностями достигают разных результатов в финансовой сфере. Он подчеркивает, что эмоции, такие как страх и алчность, могут побуждать к неправильным решениям, противоречащим рациональному подходу.

"В книге максимально простым языком объясняется, почему буквально с детства важно правильно подходить к деньгам", – говорит Андрей Горохов, генеральный директор инвестиционной компании umgi.

"Умный инвестор", Бенджамин Грэм – книга раскрывает стратегию стоимостного инвестирования, основанную на анализе рисков и поиске недооцененных компаний. Она учит инвесторов принимать обоснованные решения, различать ценность и избегать эмоциональных колебаний рынка. Основной подход – покупать акции, когда рынок пессимистический, и продавать, когда он оптимистичен, что позволяет получить прибыль.

Книга поощряет терпение и долгосрочное инвестирование, что позволяет получить более высокие прибыли. Книга содержит конкретные рекомендации по анализу компаний, управлению рисками и принятию инвестиционных решений.

"Автор книги – учитель Уоррена Баффета. Книга написана более 70 лет назад, но она не потеряла своей актуальности, потому что со временем не меняются ни человеческая природа, ни законы экономики и фондового рынка", – говорит Павел Бойко, бизнесмен, инвестиционный консультант, частный инвестор, основатель Gonzo Invest.

"Пес по имени Мани, или Азбука денег", Бодо Шефер – это не только детская книга, но и полезное руководство для взрослых, желающих улучшить свои финансовые знания и научиться правильно управлять деньгами, чтобы достигать своих целей.

Книга рассказывает о девочке Кире, которая находит раненую собаку по имени Мани, которая, как оказывается, умеет говорить и учит ее финансовой грамотности. Книга предназначена в первую очередь для детей и учит их правильному отношению к деньгам: как их зарабатывать, сохранять и инвестировать.

"Для родителей с детьми это идеальная книга", – говорит Артем Щербина, директор по инвестициям, глава офиса R&D инвестиционно-банковской компании Capital Times.

Что еще почитать

Собеседники Delo.ua вспоминают три десятка других названий книг и информационных ресурсов среди самых желаемых к прочтению или хотя бы ознакомлению.

Среди этих названий – следующие (в произвольном порядке):

· "Квадрант денежного потока", Роберт Кийосаки

· "Метод Питера Линча: стратегия и тактика индивидуального инвестора", Питер Линч

· "От хорошего к великому: почему некоторые компании совершают прорыв, а другие – нет", Джим Коллинз

· "Покер лжецов", Майкл Льюис

· "Мастера масштабирования", Рейд Гоффман

· "Почему нации приходят в упадок. Происхождение власти, богатства и бедности", Джеймс Робинсон и Дарон Аджемоглу

· "Самый богатый человек в Вавилоне", Джордж Сэмюэль Клейсон

· "Мой сосед миллионер. Секреты богатой жизни", Уильям Данко и Томас Стэнли

· "Трилогия желания" (включает книги "Финансист", "Титан" и "Стоик") , Теодор Драйзер

· "Воспоминания биржевого спекулянта", Эдвин Лефевр

· "How to Invest", Дэвид Рубенштейн

· "How to Lead: Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers", Дэвид Рубенштейн

· YouTube-канал Дэвид Рубенштейна – https://www.youtube.com/c/DavidRubenstein

· "Mastering Private Equity", Клаудия Цайсбергер

· "Стив Джобс", Уолтер Айзексон

· "Умри с нулем. Как получить максимум от своих денег и жизни", Билл Перкинс

· "Разговоры с дочерью об экономике", Янис Варуфакис

· "Кира и тайна бублика", Бодо Шефер

· "Любовь и бюджет. Домашние финансы для семейных пар на пути к финансовой свободе", Любомир Остапив

· "Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей", Любомир Остапив

· "Не ной", Джен Синсеро

· "Не бойся", Джен Синсеро

· "Молодость и старость", Иван Бунин

· "Волк с Уолл-стрит", Джордан Белфорт

· книги Уоррена Баффета

· книги Филиппа Фишера

Собеседники Delo.ua также рекомендуют регулярно читать англоязычные профильные издания, такие как Financial Times, The New York Times, The Economist ; отслеживать аналитику крупных инвестиционных компаний (иностранных и украинских); подписаться на соцсети серьезных инвестиционных экспертов (зарубежных и украинских); и даже читать так называемые substack.

--------

При подготовке обзора автор воспользовался помощью ИИ