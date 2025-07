ТОП-5 книг для інвесторів-початківців: що рекомендують читати відомі українські бізнесмени

Однією з найкращих інвестицій у власне майбутнє і зокрема матеріальне благополуччя була і залишається якісна освіта. Не менш ніж формальна освіта важлива самоосвіта, читання книжок і невтомний саморозвиток. Розумна бізнес-книга, вчасно прочитана і добре засвоєна на рівні практичних навичок, може допомогти не лише максимізувати заробітки, але й мінімізувати втрати часу, коштів і здоров’я. Редакція Delo.ua пропонує своїм читачам підбірку книг та інших інформаційних ресурсів, рекомендованих відомими українськими інвесторами та бізнесменами в серії інтерв’ю, які публікуються в рамках спецпроєкту Smart Money.

Для цієї підбірки радили: Іван Компан, Артем Щербина, Тарас Кириченко, Григорій Овчаренко, Петро Чернишов, Андрій Длігач, Сергій Фурса, Артур Лупашко, Олександр Колб, Тимофій Милованов, Андрій Журжій, Антон Тараненко, Любомир Остапів, Дмитро Карпіловський, Павло Бойко, Євген Донець, Андрій Горохов.

ТОП-5 бізнес-книг

В ТОП-5 увійшли книги про гроші, бізнес та інвестиції, найчастіше згадувані нашими співрозмовниками.

Про що ці книги

"Принципи", Рей Даліо – це практичний посібник з прийняття рішень, побудови ефективних команд та формування власної системи мислення, заснований на особистих принципах автора, які допомогли йому досягти успіху в житті та роботі. Це не лише мемуари, а й інструменти для саморозвитку та покращення професійних навичок.

Книга охоплює дві основні категорії принципів: життєві та робочі. Рей Даліо ділиться своїм досвідом та напрацюваннями, які він використовував для побудови компанії Bridgewater Associates, відомої своєю унікальною корпоративною культурою.

Книга "Принципи" призначена для широкого кола читачів, зокрема для підприємців, керівників та всіх, хто прагне досягти успіху в будь-якій сфері. Вона пропонує чіткий, простий підхід до прийняття рішень, який може бути корисним для будь-кого, хто хоче покращити своє життя та роботу.

"Рекомендую ознайомитися з нею всім, хто хотів би займатися інвестиціями і побудувати міцну та надійну основу для розвитку інвестиційного бізнесу", – говорить Григорій Овчаренко, керуючий активами групи ICU в Україні.

"Багатий тато, бідний тато", Роберт Кійосакі – книга розповідає про важливість фінансової грамотності та фінансової незалежності. Автор ділиться своїм досвідом виховання, де "багатий тато" (батько його друга) навчав його основам фінансового мислення, на відміну від "бідного тата" (рідного батька), який був освіченим, але не досяг фінансового успіху. Книга наголошує на необхідності інвестування в активи, створення бізнесу та розвитку фінансового інтелекту, щоб вирватися з бідності та досягти фінансової свободи.

Книга підкреслює, що школа не вчить фінансовій грамотності, і це призводить до того, що багато людей працюють заради грошей, не розуміючи, як змусити гроші працювати на себе. Автор пояснює різницю між активами (що приносять дохід) та пасивами (що вимагають витрат) і наголошує на важливості інвестування в активи.

"Мені особисто вона здається дичиною, яка дає абсолютно недієві і супер сумнівні поради, не кажучи вже про саму ідеологічну історію багатого тата і бідного тата і персону автора, який ніколи після цього не підтвердив наявність у себе ані статків, ані досвіду, і врешті-решт став банкрутом. Тим не менше, книга мала величезний позитивний вплив", – говорить Дмитро Карпіловський, засновник і керуючий партнер інвестиційної спільноти "УкрІнвестКлуб".

"Психологія грошей", Морган Гаусел – книга розглядає, як людська психологія впливає на фінансові рішення та поведінку, часто всупереч здоровому глузду. Автор показує, що успіх у фінансових питаннях не завжди залежить лише від знань і навичок, але й від емоцій, упереджень та психологічних пасток.

Книга містить дев'ятнадцять історій, які ілюструють, як люди сприймають гроші, багатство, жадібність та щастя. Гаусел розглядає, чому люди з однаковими можливостями досягають різних результатів у фінансовій сфері. Він підкреслює, що емоції, такі як страх та жадібність, можуть спонукати до неправильних рішень, що суперечать раціональному підходу.

"В книзі максимально простою мовою пояснюється, чому буквально з дитинства важливо правильно підходити до грошей", – говорить Андрій Горохов, генеральний директор інвестиційної компанії umgi.

"Розумний інвестор", Бенджамін Грем – книга розкриває стратегію вартісного інвестування, яка ґрунтується на аналізі ризиків та пошуку недооцінених компаній. Вона навчає інвесторів приймати обґрунтовані рішення, розрізняти цінність та уникати емоційних коливань ринку. Основний підхід - купувати акції, коли ринок песимістичний, і продавати, коли він оптимістичний, що дозволяє отримати прибуток.

Книга заохочує до терпіння та довгострокового інвестування, що дозволяє отримати вищі прибутки. Книга містить конкретні рекомендації щодо аналізу компаній, управління ризиками та прийняття інвестиційних рішень.

"Автор книги – вчитель Уоррена Баффета. Книга написана більше 70 років тому, але вона не втратила своєї актуальності, тому що з часом не змінюються ні людська природа, ні закони економіки та фондового ринку", – говорить Павло Бойко, бізнесмен, інвестиційний консультант, приватний інвестор, засновник Gonzo Invest.

"Пес на ім'я Мані, або Абетка грошей", Бодо Шефер – це не лише дитяча книга, але й корисний посібник для дорослих, які хочуть покращити свої фінансові знання та навчитися правильно управляти грошима, щоб досягати своїх цілей.

Книга розповідає про дівчинку Кіру, яка знаходить пораненого собаку на ім'я Мані, що, як виявляється, вміє говорити і навчає її фінансової грамотності. Книга призначена в першу чергу для дітей і вчить їх правильному ставленню до грошей: як їх заробляти, зберігати та інвестувати.

"Для батьків з дітьми це ідеальна книжка", – говорить Артем Щербина, директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times.

Що ще почитати

Співрозмовники Delo.ua згадують зо три десятки інших назв книг та інформаційних ресурсів серед найбажаніших до прочитання або хоча б ознайомлення.

Серед цих назв – наступні (в довільному порядку):

· "Квадрант грошового потоку", Роберт Кійосакі

· "Метод Пітера Лінча: стратегія і тактика індивідуального інвестора", Пітер Лінч

· "Від хорошого до великого: чому деякі компанії здійснюють прорив, а інші – ні", Джим Коллінз

· "Покер брехунів", Майкл Льюїс

· "Майстри масштабування", Рейд Гоффман

· "Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності", Джеймс Робінсон та Дарон Аджемоґлу

· "Найбагатша людина у Вавилоні", Джордж Семюель Клейсон

· "Мій сусід мільйонер. Секрети багатого життя", Вільям Данко і Томас Стенлі

· "Трилогія бажання" (включає книги "Фінансист", "Титан" і "Стоїк"), Теодор Драйзер

· "Спогади біржового спекулянта", Едвін Лефевр

· "How to Invest", Девід Рубенштейн

· "How to Lead: Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers", Девід Рубенштейн

· YouTube-канал Девіда Рубенштейна –https://www.youtube.com/c/DavidRubenstein

· "Mastering Private Equity", Клаудія Цайсбергер

· "Стів Джобс", Волтер Айзексон

· "Помри з нулем. Як отримати максимум від своїх грошей і життя", Білл Перкінс

· "Розмови з донькою про економіку", Яніс Варуфакіс

· "Кіра й таємниця бублика", Бодо Шефер

· "Любов та бюджет. Домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи", Любомир Остапів

· "Малюк і бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей", Любомир Остапів

· "Не ний", Джен Сінсеро

· "Не бійся", Джен Сінсеро

· "Молодість і старість", Іван Бунін

· "Вовк з Уолл-стріт", Джордан Белфорт

· книги Воррена Баффета

· книги Філіпа Фішера

Співрозмовники Delo.ua рекомендують також регулярно читати англомовні профільні видання, такі як Financial Times, The New York Times, The Economist; відслідковувати аналітику великих інвестиційних компаній (закордонних і українських); підписатися на соцмережі серйозних інвестиційних експертів (закордонних і українських); і навіть читати так звані substack.

--------

При підготовці огляду автор послуговувався допомогою ШІ