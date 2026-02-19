€1 млн на развитие украинских стартапов: началась вторая волна грантовой программы Startup EDGE

Украинский фонд стартапов запускает вторую волну регистрации на грантовую программу Startup EDGE. Девять команд, работающих в областях DeepTech, GreenTech и EdTech, могут получить до €40 000 для масштабирования украинских технологий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Размер грантов зависит от стадии проекта. Для стартапов на стадии pre-seed он составляет до €20 000, и до €40 000 – для стартапов на стадии seed

Программа сосредотачивается на трех стратегических направлениях:

DeepTech: ШИ, биотехнологии, медтех, робототехника, квантовые технологии, IoT, кибербезопасность, космические технологии, электроника, 5G, Web3 и т.д.

возобновляемая энергетика, чистые технологии, решения для уменьшения воздействия на окружающую среду, EdTech: цифровые образовательные продукты и технологии трансформации образования.

В рамках программы будут проводиться 4 конкурса. Заявитель может подать только 1 заявку на проект в рамках одного конкурса и получить максимум 1 грант в рамках программы. При отказе заявку можно подавать повторно, но не более трех раз в течение действия программы.

Прием заявок длится 30 календарных дней со дня объявления о старте конкурса, а сама программа действует до 2027 года.

Критерии участия:

юридическое лицо (ООО) или ФЛП, зарегистрированные после января 2020 года, фактически работающие и создающие рабочие места в Украине,

не производят продукцию для военного или двойного использования,

не получали инвестиций, грантов или государственной помощи более $500 000 за весь период деятельности

Напомним, что первая волна программы была запущена Startup EDGE в сентябре прошлого года.