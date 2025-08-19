- Категория
13 украинских стартапов получили финансирование на $475 000
Тринадцать украинских стартапов получили финансирование от Украинского фонда стартапов (УФС) на общую сумму $475,000.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УФС.
Отмечается, что в начале августа прошли финальные питч-дни в рамках грантовой программы УФС при поддержке UMAEF для украинских стартапов на стадиях pre-seed и seed.
Команды потчили свои проекты перед конкурсным жюри, соревнуясь за финансирование на сумму $25 000 и $50 000.
По итогам питчингов гранты для развития собственных инноваций получили 13 стартапов.
7 стартапов получили гранты в размере $25 000 :
- SYLA
- JobAtlas
- Embraces
- ReSelpMe
- Рассвет
- Romtos
- ReMind.
6 стартапов получили гранты в размере $50 000 :
- VITA325
- ПРОСТОЗНО
- LeadForceTalent
- Cerco.ai
- Josti
- Dots Platform.
Напомним, украинский стартап Uspacy привлек €420 000 pre-seed инвестиций для развития онлайн-сервиса, автоматизирующего бизнес-процессы для малых и средних предпринимателей (МПБ) и имеющего мировой потенциал.