13 украинских стартапов получили финансирование на $475 000

стартап
Фото: Freepik

Тринадцать украинских стартапов получили финансирование от Украинского фонда стартапов (УФС) на общую сумму $475,000.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УФС.

Отмечается, что в начале августа прошли финальные питч-дни в рамках грантовой программы УФС при поддержке UMAEF для украинских стартапов на стадиях pre-seed и seed.

Команды потчили свои проекты перед конкурсным жюри, соревнуясь за финансирование на сумму $25 000 и $50 000.

По итогам питчингов гранты для развития собственных инноваций получили 13 стартапов.

7 стартапов получили гранты в размере $25 000 :

  • SYLA
  • JobAtlas
  • Embraces
  • ReSelpMe
  • Рассвет
  • Romtos
  • ReMind.

6 стартапов получили гранты в размере $50 000 :

  • VITA325
  • ПРОСТОЗНО
  • LeadForceTalent
  • Cerco.ai
  • Josti
  • Dots Platform.

Напомним, украинский стартап Uspacy привлек €420 000 pre-seed инвестиций для развития онлайн-сервиса, автоматизирующего бизнес-процессы для малых и средних предпринимателей (МПБ) и имеющего мировой потенциал.

Автор:
Светлана Манько