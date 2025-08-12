- Категория
€20 млн на масштабирование deep tech-стартапов: когда стартует новая программа от Еврокомиссии
Европейский инновационный совет запускает новую программу финансирования для самых перспективных украинских стартапов и малых и средних предприятий. Победители на развитие своих проектов смогут получить гранты до 500 тысяч евро.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Программа является продолжением программы Seeds of Bravery, которая доказала , что украинские технологические команды способны создавать решения мирового уровня даже во время войны.
Что получат победители?
Отобранные участники получат:
- грант от €300000 до €500000 от Европейского инновационного совета;
- бесплатный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services — коучинг и инвенты, адаптированные к конкретным потребностям стартапов;
- право на участие в программе Fast Track to EIC Accelerator, чтобы получить еще больше грантов и инвестиций EIC.
Кто может подать заявку?
Deep tech-стартапы разрабатывающие решения в следующих сферах:
- кибербезопасности;
- искусственного интеллекта;
- машинного обучения;
- робототехники и автономных систем;
- спутниковых и космических технологий;
- морских технологий;
- био- и восстановительных технологий.
Заявку на участие необходимо подать до 26 ноября.
