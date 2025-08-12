Запланована подія 2

€20 млн на масштабирование deep tech-стартапов: когда стартует новая программа от Еврокомиссии

программисты, мониторы
Новая программа от Еврокомиссии для deep tech-стартапов. / Freepik

Европейский инновационный совет запускает новую программу финансирования для самых перспективных украинских стартапов и малых и средних предприятий. Победители на развитие своих проектов смогут получить гранты до 500 тысяч евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Программа является продолжением программы Seeds of Bravery, которая доказала , что украинские технологические команды способны создавать решения мирового уровня даже во время войны.

Что получат победители?

Отобранные участники получат:

  • грант от €300000 до €500000 от Европейского инновационного совета;
  • бесплатный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services — коучинг и инвенты, адаптированные к конкретным потребностям стартапов;
  • право на участие в программе Fast Track to EIC Accelerator, чтобы получить еще больше грантов и инвестиций EIC.

Кто может подать заявку?

Deep tech-стартапы разрабатывающие решения в следующих сферах:

  • кибербезопасности;
  • искусственного интеллекта;
  • машинного обучения;
  • робототехники и автономных систем;
  • спутниковых и космических технологий;
  • морских технологий;
  • био- и восстановительных технологий.

Заявку на участие необходимо подать до 26 ноября.

Напомним, у этераны могут получить до $20 тысяч на развитие tech-бизнеса благодаря программе Veteran Venture Program от SKELAR.

Автор:
Татьяна Ковальчук