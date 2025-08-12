€20 млн на масштабування deep tech-стартапів: коли стартує нова програма від Єврокомісії

Європейська інноваційна рада запускає нову програму фінансування для найперспективніших українських стартапів і малих та середніх підприємств. Переможці на розвиток своїх проєктів зможуть отримати гранти до 500 тисяч євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Програма являється продовженням програми Seeds of Bravery, яка вже довела, що українські технологічні команди здатні створювати рішення світового рівня навіть під час війни.

Що отримають переможці?

Відібрані учасники отримають:

грант від €300 000 до €500 000 від Європейської інноваційної ради;

безоплатний доступ до послуг EIC Business Acceleration Services — коучинг та івенти, адаптовані до конкретних потреб стартапів;

право на участь у програмі Fast Track to the EIC Accelerator, щоб отримати ще більше грантів та інвестицій EIC.

Хто може подати заявку?

Deep tech-стартапи що розробляють рішення у наступних сферах:

кібербезпеки;

штучного інтелекту;

машинного навчання;

робототехніки та автономних систем;

супутникових та космічних технологій;

морських технологій;

біо- та відновлювальних технологій.

Заявку на участь необхідно подати до 26 листопада.

Нагадаємо, ветерани можуть отримати до $20 тисяч на розвиток tech-бізнесу завдяки програмі Veteran Venture Program від SKELAR.