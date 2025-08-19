- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
13 українських стартапів отримали фінансування на $475 000
Тринадцять українських стартапів отримали фінансування від Українського фонду стартапів (УФС) на загальну суму $475 000.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УФС.
Зазначається, що на початку серпня відбулися фінальні пітч-дні в межах грантової програми УФС за підтримки UMAEF для українських стартапів на стадіях pre-seed та seed.
Команди пітчили свої проєкти перед конкурсним журі, змагаючись за фінансування на суму $25 000 та $50 000.
За підсумками пітчингів гранти для розвитку власних інновацій отримали 13 стартапів.
Сім стартапів отримали гранти у розмірі $25 000:
- SYLA;
- JobAtlas;
- Embraces;
- ReSelpMe;
- "Світанок";
- Romtos;
- ReMind.
Шість стартапів отримали гранти у розмірі $50 000:
- VITA325;
- ПростеЗНО;
- LeadForceTalent;
- Cerco.ai;
- Josti;
- Dots Platform.
Нагадаємо, український стартап Uspacy залучив €420 000 pre-seed інвестицій для розвитку онлайн-сервісу, що автоматизує бізнес-процеси для малих і середніх підприємців (МСБ) та має світовий потенціал.