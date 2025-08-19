13 українських стартапів отримали фінансування на $475 000

Тринадцять українських стартапів отримали фінансування від Українського фонду стартапів (УФС) на загальну суму $475 000.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УФС.

Зазначається, що на початку серпня відбулися фінальні пітч-дні в межах грантової програми УФС за підтримки UMAEF для українських стартапів на стадіях pre-seed та seed.

Команди пітчили свої проєкти перед конкурсним журі, змагаючись за фінансування на суму $25 000 та $50 000.

За підсумками пітчингів гранти для розвитку власних інновацій отримали 13 стартапів.

Сім стартапів отримали гранти у розмірі $25 000:

SYLA;

JobAtlas;

Embraces;

ReSelpMe;

"Світанок";

Romtos;

ReMind.

Шість стартапів отримали гранти у розмірі $50 000:

VITA325;

ПростеЗНО;

LeadForceTalent;

Cerco.ai;

Josti;

Dots Platform.

