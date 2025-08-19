Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

13 українських стартапів отримали фінансування на $475 000

стартап
Фото: Freepik

Тринадцять українських стартапів отримали фінансування від Українського фонду стартапів (УФС) на загальну суму $475 000.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УФС.

Зазначається, що на початку серпня відбулися фінальні пітч-дні в межах грантової програми УФС за підтримки UMAEF для українських стартапів на стадіях pre-seed та seed.

Команди пітчили свої проєкти перед конкурсним журі, змагаючись за фінансування на суму $25 000 та $50 000.

За підсумками пітчингів гранти для розвитку власних інновацій отримали 13 стартапів.

Сім стартапів отримали гранти у розмірі $25 000:

  • SYLA;
  • JobAtlas;
  • Embraces; 
  • ReSelpMe; 
  • "Світанок";
  • Romtos; 
  • ReMind.

Шість стартапів отримали гранти у розмірі $50 000:

  • VITA325; 
  • ПростеЗНО;
  • LeadForceTalent;
  • Cerco.ai; 
  • Josti; 
  • Dots Platform.

Нагадаємо, український стартап Uspacy залучив €420 000 pre-seed інвестицій для розвитку онлайн-сервісу, що автоматизує бізнес-процеси для малих і середніх підприємців (МСБ) та має світовий потенціал.

Автор:
Світлана Манько