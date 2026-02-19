€1 млн на розвиток українських стартапів: почалася друга хвиля грантової програми Startup EDGE

Український фонд стартапів запускає другу хвилю реєстрацій на грантову програму Startup EDGE. Дев’ять команд, що працюють у сферах DeepTech, GreenTech та EdTech, можуть отримати до €40 000 для масштабування українських технологій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Розмір грантів залежить від стадії проєкту. Для стартапів на стадії pre-seed він становить до €20 000, і до €40 000 — для стартапів на стадії seed

Програма зосереджується на трьох стратегічних напрямах:

DeepTech: ШІ, біотехнології, медтех, робототехніка, квантові технології, IoT, кібербезпека, космічні технології, електроніка, 5G, Web3 та ін.

ШІ, біотехнології, медтех, робототехніка, квантові технології, IoT, кібербезпека, космічні технології, електроніка, 5G, Web3 та ін. GreenTech: відновлювана енергетика, чисті технології, рішення для зменшення впливу на довкілля,

відновлювана енергетика, чисті технології, рішення для зменшення впливу на довкілля, EdTech: цифрові освітні продукти та технології для трансформації освіти.

У межах програми проводитимуться 4 конкурси. Заявник може подати лише 1 заявку на проєкт у межах одного конкурсу та отримати максимум 1 грант у рамках програми. У разі відмови заявку можна подавати повторно, але не більше трьох разів протягом дії програми.

Прийом заявок триває 30 календарних днів від дня оголошення про старт конкурсу, а сама програма діє до 2027 року.

Критерії участі:

юридична особа (ТОВ) або ФОП, зареєстровані після січня 2020 року, що фактично працюють та створюють робочі місця в Україні,

не виробляють продукцію для військового чи подвійного використання,

не отримували інвестицій, грантів чи державної допомоги понад $500 000 за весь період діяльності

Нагадаємо, що перша хвиля програми була запущена Startup EDGE ще у вересні минулого року.