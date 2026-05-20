Українцям перераховуватимуть оплату за тепло та гарячу воду під час перебоїв

В Україні запроваджують оновлений механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через пошкодження енергетичної або комунальної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Компенсації за тепло та гарячу воду

Йдеться про ситуації, коли споживачі залишалися без теплопостачання чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості. У таких випадках громадяни не повинні сплачувати повну вартість послуг, якщо вони надавалися з перебоями.

Нове рішення передбачає розширення механізму перерахунку з урахуванням фактичного обсягу та якості наданих послуг. Він стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

Крім того, органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів, що дозволить оперативніше відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, протягом першого кварталу 2026 року Держпродспоживслужба виявила масові порушення у сфері формування тарифів на житлово-комунальні послуги. За результатами інспекцій, майже у кожному випадку перевірки підтвердилося недотримання законодавства у сфері ціноутворення.