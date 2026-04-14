В Україні скасували комунальні платежі для деяких власників житла: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує питання комунальних платежів для власників зруйнованого житла.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на закон № 4825-IX (законопроєкт № 13155).

Закон врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України, звільняючи від плати за послуги з управління багатоквартирним будинком.

Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 25 березня.

Що змінюється

До цього через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі, голови правлінь ЖБК та ОСББ продовжували нараховувати плату за житлову послугу власникам знищеного або пошкодженого майна.

Натомість прийнятий закон передбачає:

скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням;

звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;

визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Під час воєнного стану й протягом року після його завершення нарахування плати за комунальні послуги враховуватиме обставини пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості в порядку, який пропонується.

Також закон дозволить:

забезпечити соціальну справедливість для громадян, житло яких постраждало від війни;

усунути випадки необґрунтованого нарахування комунальних платежів за зруйновані або непридатні для проживання об’єкти;

впорядкувати механізм фіксації збитків, що стане важливим елементом для подальших програм відновлення та компенсації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт Міністерства розвитку громад та територій України, який передбачає можливість приватизації житла, пошкодженого або знищеного внаслідок війни. Після цього документ буде передано на розгляд до Верховної Ради України.