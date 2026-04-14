В Украине отменили коммунальные платежи для некоторых владельцев жилья: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы коммунальных платежей для собственников разрушенного жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на закон №4825-IX (законопроект №13155).

Закон регулирует вопрос начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины, освобождая от платы за услуги по управлению многоквартирным домом.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 25 марта.

Что меняется

До этого из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования отдельные управители, председатели правлений ЖСК и ОСМД продолжали начислять плату за жилищную услугу владельцам уничтоженного или поврежденного имущества.

Принятый же закон предусматривает:

отмена начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если здание повреждено или разрушено и не может использоваться по назначению;

освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;

определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.

Во время военного положения и в течение года после его завершения начисление платы за коммунальные услуги будет учитывать обстоятельства повреждения или уничтожения объектов недвижимости в предлагаемом порядке.

Также закон разрешит:

обеспечить социальную справедливость гражданам, жилье которых пострадало от войны;

устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты;

упорядочить механизм фиксации ущерба, что станет важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект Министерства развития общин и территорий Украины, предусматривающий возможность приватизации жилья, поврежденного или уничтоженного в результате войны. После этого документ будет передан на рассмотрение Верховной Раде Украины.