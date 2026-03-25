Верховная Рада разрешила не платить за коммунальные услуги владельцам поврежденного или разрушенного жилья

25 марта Верховная Рада приняла законопроект об освобождении владельцев разрушенного или поврежденного жилья, в котором невозможно жить, от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

За соответствующий законопроект №13155 проголосовали 308 народных депутатов.

Документ регулирует вопрос начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины.

Что меняется

Из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования отдельные управители, председатели правлений ЖСК и ОСМД продолжают начислять плату за жилищную услугу владельцам уничтоженного или поврежденного имущества.

Принятый же закон предусматривает:

отмена начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если здание повреждено или разрушено и не может использоваться по назначению;

освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;

определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.

Во время военного положения и в течение года после его завершения начисление платы за коммунальные услуги будет учитывать обстоятельства повреждения или уничтожения объектов недвижимости в предлагаемом порядке.

Также принятие закона позволит:

обеспечить социальную справедливость гражданам, жилье которых пострадало от войны;

устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты;

упорядочить механизм фиксации ущерба, что станет важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект Министерства развития общин и территорий Украины, предусматривающий возможность приватизации жилья, поврежденного или уничтоженного в результате войны. После этого документ будет передан на рассмотрение Верховной Раде Украины.