Кабмин выделил 1,2 млрд грн на жилье для переселенцев из Мариуполя

Кабинет министров направил почти 1,2 млрд грн на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц из Мариуполя, что станет частью государственной программы создания фонда муниципального арендного жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Средства предусмотрены на строительство квартир, которые будут предоставляться переселенцам в аренду на льготных условиях. Речь идет о полностью готовом жилье с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Проект реализуется в сотрудничестве с Киевской областной военной администрацией, а также с Мариупольской и Белоцерковской общинами. Инициатива является частью системной политики страны по формированию городского жилищного фонда для внутренне перемещенных лиц.

Строительство первого жилого квартала для мариупольцев стартовало в декабре прошлого года в Белой Церкви. В рамках первой очереди предусмотрено строительство 1000 квартир, а завершение работ запланировано до конца 2026 года.

Проект предполагает создание полноценной социальной инфраструктуры, в частности, детских садов, школы и амбулаторий. Также запланировано формирование безбарьерной среды и обустройство специальных квартир для людей с инвалидностью.

Финансирование обеспечивается за счет государственного бюджета, вкладов Мариупольского общества и поддержки партнеров из Европейского Союза.

Инициатива реализуется под названием "Мой дом. Украина" и направлена на обеспечение доступного жилья как ключевого элемента возвращения переселенцев в стабильную жизнь.

Напомним, вчера правительство выделило дополнительные 7,7 млрд грн на финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Основная часть средств – 6,6 млрд грн пойдет на прямую компенсацию за утраченное имущество, тогда как 1,1 млрд грн направят на строительство фонда социального жилья.