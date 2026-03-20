Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,20

44,05

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін виділив 1,2 млрд грн на житло для переселенців з Маріуполя

Кабінет міністрів спрямував майже 1,2 млрд грн на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя, що стане частиною державної програми створення фонду муніципального орендного житла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Кошти передбачені на зведення квартир, які надаватимуться переселенцям в оренду на пільгових умовах. Йдеться про повністю готове житло з ремонтом, меблями та побутовою технікою.

Проєкт реалізується у співпраці з Київською обласною військовою адміністрацією, а також Маріупольською та Білоцерківською громадами. Ініціатива є частиною системної політики держави щодо формування муніципального житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб.

Будівництво першого житлового кварталу для маріупольців стартувало у грудні минулого року в Білій Церкві. У межах першої черги передбачено спорудження 1000 квартир, а завершення робіт заплановане до кінця 2026 року.

Проєкт передбачає створення повноцінної соціальної інфраструктури, зокрема дитячих садків, школи та амбулаторій. Також заплановано формування безбар’єрного середовища та облаштування спеціальних квартир для людей з інвалідністю.

Фінансування забезпечується за рахунок державного бюджету, внесків Маріупольської громади та підтримки партнерів з Європейського Союзу.

Ініціатива реалізується під назвою "Мій дім. Україна" і спрямована на забезпечення доступного житла як ключового елементу повернення переселенців до стабільного життя.

Нагадаємо, вчора уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Основна частина коштів - 6,6 млрд грн піде на пряму компенсацію за втрачене майно, тоді як 1,1 млрд грн спрямують на розбудову фонду соціального житла.

Автор:
Тетяна Гойденко