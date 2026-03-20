Кабмін виділив 1,2 млрд грн на житло для переселенців з Маріуполя

Кабінет міністрів спрямував майже 1,2 млрд грн на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя, що стане частиною державної програми створення фонду муніципального орендного житла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Кошти передбачені на зведення квартир, які надаватимуться переселенцям в оренду на пільгових умовах. Йдеться про повністю готове житло з ремонтом, меблями та побутовою технікою.

Проєкт реалізується у співпраці з Київською обласною військовою адміністрацією, а також Маріупольською та Білоцерківською громадами. Ініціатива є частиною системної політики держави щодо формування муніципального житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб.

Будівництво першого житлового кварталу для маріупольців стартувало у грудні минулого року в Білій Церкві. У межах першої черги передбачено спорудження 1000 квартир, а завершення робіт заплановане до кінця 2026 року.

Проєкт передбачає створення повноцінної соціальної інфраструктури, зокрема дитячих садків, школи та амбулаторій. Також заплановано формування безбар’єрного середовища та облаштування спеціальних квартир для людей з інвалідністю.

Фінансування забезпечується за рахунок державного бюджету, внесків Маріупольської громади та підтримки партнерів з Європейського Союзу.

Ініціатива реалізується під назвою "Мій дім. Україна" і спрямована на забезпечення доступного житла як ключового елементу повернення переселенців до стабільного життя.

Нагадаємо, вчора уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Основна частина коштів - 6,6 млрд грн піде на пряму компенсацію за втрачене майно, тоді як 1,1 млрд грн спрямують на розбудову фонду соціального житла.