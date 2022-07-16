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Экспорт яиц из Украины сократился почти вдвое
Экспорт пищевых яиц с начала года составил 228 млн штук, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Об этом сообщает ассоциация "Союз птицеводов Украины".
Уменьшение объемов экспорта связано с военной агрессией России, оккупацией территорий и разрушением производственных мощностей, из-за чего произошло сокращение производства яиц.
Блокировка морских перевозок и удорожание логистики отрицательно сказываются на объемах и финансовых показателях экспортеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Крупнейшими импортерами украинских яиц являются страны ЕС, Сингапур, ОАЭ и Израиль.
Напомним, что Украина увеличивает импорт турецких овощей и фруктов.