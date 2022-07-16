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Категория
Агро
Дата публикации

Экспорт яиц из Украины сократился почти вдвое

Экспорт яиц из Украины сократился почти вдвое
Фото: depositphotos

Экспорт пищевых яиц с начала года составил 228 млн штук, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает ассоциация "Союз птицеводов Украины".

Уменьшение объемов экспорта связано с военной агрессией России, оккупацией территорий и разрушением производственных мощностей, из-за чего произошло сокращение производства яиц.

Блокировка морских перевозок и удорожание логистики отрицательно сказываются на объемах и финансовых показателях экспортеров.

Крупнейшими импортерами украинских яиц являются страны ЕС, Сингапур, ОАЭ и Израиль.

Напомним, что Украина увеличивает импорт турецких овощей и фруктов.