Експорт яєць з України скоротився майже вдвічі

Експорт харчових яєць з початку року склав 228 млн штук, а це на 42% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє асоціація "Союз птахівників України".

Зменшення обсягів експорту пов'язано з військовою агресією росії, окупацією територій та руйнуванням виробничих потужностей, через що відбулося скорочення виробництва яєць.

Блокування морських перевезень та здорожчання логістики негативно позначаються на обсягах та фінансових показниках експортерів.

Найбільшими імпортерами українських яєць є країни ЄС, Сінгапур, ОАЕ та Ізраїль.

Нагадаємо, що Україна збільшує імпорт турецьких овочів та фруктів.