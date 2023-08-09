Рада одобрила реформу системы госрезерва: какие изменения предусмотрены

Верховная Рада 9 августа приняла новый закон о государственных резервах. Соответствующий законопроект №9079 во втором чтении и в целом поддержали 255 депутатов. В то же время один (Владимир Кабаченко от "Батькивщины") выступил против, а еще 35 воздержались (почти все - от "Батькивщины" и "Европейской солидарности").

Закон вступит в силу через три месяца после опубликования. Как отмечают Министерство экономики и представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук, среди ключевых изменений, вводимых с его принятием, – разграничение понятий государственного материального и государственного мобилизационного резервов и внедрение новых принципов и направлений формирования номенклатуры материальных ценностей.

Госматрезерв будет составлять сырье, промышленные и продовольственные товары, лекарства, топливно-энергетические и материально-технические ресурсы, предназначенные для использования в мирное время, а также в особый период. Отвечать за формирование и хранение госматрезерва будет соответствующий центральный орган власти (в настоящее время это Госагентство резерва). Среди прочего закон освобождает это ведомство от уплаты судебного сбора.

Госмобрезер же будут составлять материальные ценности, предназначенные для использования только в особый период. Запасы госмобрезерва будут направляться на производство военной техники, промышленной продукции и продовольствия, восстановление инфраструктуры. Ответственными за формирование и хранение госмобрезервов будут органы власти, которым установлены мобилизационные задания.

Также закон четко выписывает полномочия Госагентства резерва, задачи и полномочия других органов власти. Это, в частности, призвано повысить эффективность взаимодействия между ними, позволит избежать практики дублирования функций в части создания запасов материальных ценностей и обеспечить возможность быстрого реагирования государства в кризисных ситуациях.

Предполагается, что запасы госрезерва могут храниться на мощностях частных операторов рынка, в том числе за границей. Такой подход должен усилить безопасность резервов из-за диверсификации мест хранения. В частности, речь идет о возможности хранения топлива на территории Европы.

Кроме того, вводится институт резервирования: производители на основании соответствующего договора будут обязаны резервировать часть своей продукции в качестве госрезервов и при необходимости предоставлять ее государству. Законодательно закреплен порядок и критерии отбора резервантов. В свою очередь, предусмотрено, что продажа матценностей госматрезерва будет производиться исключительно на аукционах в электронной торговой системе.

Будет создан и единый реестр государственных резервов в виде защищенной автоматизированной базы данных, в соответствии с которой будут осуществляться хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование соответствующей отчетности.

Вводится и обязательное страхование матценностей госрезервов, размещенных на ответственное хранение и резервирование внутри Украины. Выполнение обязательств, в частности по ответственному хранению или резервированию, нерезидентами будет обеспечиваться международной банковской гарантией.

Закон также усиливает контроль за госрезервами и ответственность за нарушение соответствующего законодательства и условий договора по хранению, в частности, предусмотрен вариант штрафных санкций, который должен усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования.

Кроме того, законом внедряются механизмы, которые обеспечат своевременное освежение материальных ценностей в случае необходимости их списания с последующей переработкой или утилизацией, устанавливаются четкие сроки хранения и освежения матрезерв.

"Реформа госрезерва - стратегически важное для нашего государства решение. Мы коренным образом изменяем сами подходы к государственным резервам, к принципам их формирования и хранения. Вместо фактически еще оставшейся нам в наследство советской системы госрезервов, доказавшей свою полную несостоятельность, будет создана современная – гибкая, рациональная и эффективная", - отметила министр Юлия Свириденко.

По оценке чиновницы, эта система будет отвечать реалиям и будет даже лучше систем, работающих в западных странах, поскольку при принятии закона были учтены все ошибки и негативный опыт в работе системы в предыдущие десятки лет.

"Мы сделали все, чтобы избавиться от присущих старой системе недостатков. Особое внимание уделено усилению контроля за государственными материальными резервами, прозрачности процессов способности быстро принимать решения во время кризисных ситуаций", - добавила первый вице-премьер.

Отметим, что ранее в Минэкономики отмечали, что этот законопроект был разработан во исполнение Стратегии реформирования системы государственного материального резерва до 2025 года, которой был признан глубокий системный кризис системы госрезерва и предусмотрена ликвидация Госагентства резерва. Документ был одобрен правительством 17 февраля и внесен в Раду 3 марта, то есть на его принятие в двух чтениях ушло пять месяцев.