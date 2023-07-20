Минэкономики призывает прекратить закупку государством мясных консервов в резерв

Министерство экономики рекомендует не закупать в государственный резерв мясные консервы, а вместо того - сосредоточиться на пополнении резервов товарами других групп. Как сообщают в ведомстве, соответствующее письмо оно направило в Государственное агентство резерва 17 июля.

В нем отмечается, что за последние семь лет Госрезерв применяет практику закупки и закладки в государственный резерв большого количества мясных консервов, что в дальнейшем приводит к их утилизации.

"Таким образом, вместо того, чтобы правильно определить последовательность и приоритетность закупки материальных ценностей в государственный резерв, Госрезервом нерационально направляются средства на пополнение запасов мясных консервов", - говорят в министерстве.

Отмечается, что это приводит к избыточному расходованию бюджетных средств, которые должны быть направлены на закупку других материальных ценностей госрезерва: в частности, отмечается настоятельная потребность в пополнении запасов нефтепродуктов и товаров промышленной группы.

В Минэкономики указывают, что закупка таких иных товаров в резерв будет способствовать созданию гарантированного запаса материальных ценностей для использования в непредвиденных ситуациях.

Напомним также, что Кабинет министров предлагает реформировать действующую на сегодняшний день систему государственного матрезерва. Соответствующий законопроект №9079 был внесен в Верховную Раду еще в марте, и в апреле принят ею в первом чтении.

При этом в августе прошлого года правительство приняло стратегию реформирования системы госрезерва на период до 2025 года, которой предусмотрено вообще ликвидировать соответствующее агентство.

Источник фото: ua.depositphotos.com