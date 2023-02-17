Кабмин предлагает реформировать систему госрезерва: какие причины и что предлагается

Кабинет министров на заседании 17 февраля одобрил законопроект о государственных резервах, который должен стать основой для развития современной системы резервов Украины, сообщают в Министерстве экономики.

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"Предложенный законопроект должен стать основой для создания, фактически, новой системы государственного резерва. Современной, которая отвечает лучшим западным стандартам и учитывает стоящие перед Украиной вызовы. Ключевые маркеры - актуальность, гибкость, контроль", - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство предлагает установить новые принципы формирования номенклатуры госрезерва на основе современных подходов, сделав систему более гибкой, разграничив государственный материальный резерв и мобилизационный резерв и сделав ее более контролируемой благодаря внедрению защищенной автоматизированной базы данных.

Законопроект также закрепляет четкое определение балансодержателей государственного материального и мобилизационного резервов, полномочий Государственного агентства резерва, понятия резервирования, порядка и критериев отбора резервантов, а также возможность хранения топлива на территории Европы.

В документе усовершенствован и четко выписан порядок проведения освежения материальных ценностей, предложены пути усиления ответственности в сфере формирования, хранения, отпуска и освежения резервов.

Как пояснил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, мобилизационный резерв – это запасы, позволяющие быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и так далее

Формирование резервов, по его словам, будет проходить по следующим сферам: продовольственная, медицинская, энергетическая и техническая. Главной целью власти ставят сделать так, чтобы Украина была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами.

В Минэкономики отмечают, что законопроект был разработан во исполнение Стратегии реформирования системы государственного материального резерва до 2025 года. Этим документом был признан глубокий системный кризис системы госрезерва.

В частности, среди проблем, постепенно сложившихся за последние 30 лет, указано отсутствие запасов материальных ценностей резерва в необходимых объемах и несоответствие номенклатуры стратегическим потребностям государства; недостаточность финансирования для скопления запасов и неспособность своевременного их освежения.

Также было констатировано неэффективное управление запасами; наличие в госрезерве запасов с просроченным сроком годности; сложная и длительная процедура разбронирования материальных ценностей госрезерва и, собственно, несоответствие нормативно-правовой базы, регулирующей основы функционирования госрезерва, современным реалиям.