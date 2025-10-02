На всіх об’єктах Чорнобильської АЕС відновили електропостачання: Зеленський звинуватив МАГАТЕ у бездіяльності

Електропостачання на всіх обʼєктах Чорнобильської атомної станції, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено.

Як пише Delo.ua, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає.

Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що блекаут на ЧАЕС тривав понад три години. За його словами, крім нового саркофага, без електропостачання перебувало сховище, в якому зберігається 80% відпрацьованого ядерного палива загальною вагою понад 3250 тонн.

"Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських "шахедів". Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", - наголосив глава держави.

Зеленський назвав "слабкою" позицію МАГАТЕ та особисто її генерального директора Рафаеля Гроссі.

Він також нагадав, що вже восьмий день триває блекаут на Запорізькій АЕС. Президент відмітив, що включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет.

"Важливо, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни "Групи семи" і "Групи двадцяти" реально діяли заради миру та безпеки на сто відсотків можливого. Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя. Я вдячний всім у світі, хто не мовчить", - резюмував Зеленський.

Надзвичайна ситуація на ЧАЕС

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі на Чорнобильській АЕС виникла надзвичайна ситуація і вона опинилася у блекауті. Без електропостачання залишився Новий безпечний конфайнмент (НБК), що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило коливання напруги на АЕС після втрати контакту з лінією 330 кВ у Славутичі. Там додали, що об’єкт швидко під’єднався до запасних ліній й електропостачання відновили, за винятком НБК, куди електроенергію подавали два аварійні дизельні генератори.