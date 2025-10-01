На Чорнобильській АЕС стався блекаут: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Славутича

Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру в Київській області в місті Славутич на об'єктах Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

"Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", — зазначили у відомстві.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Крім того мер Славутича Юрій Фомічев повідомив, що через обстріл росіян у місті виникли пожежі, електроживлення відсутнє, вода подаватися буде по годинам. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

"Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу. Прошу терпіння, все це потребує часу. Вистоїмо, як вистояли в 22-гому році", — написав Фомічев.

Нагадаємо, у лютому російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.