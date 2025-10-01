Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,82

48,65

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Чорнобильській АЕС стався блекаут: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Славутича

Чорнобильська АЕС, дерева
Чорнобильська АЕС без світла. / Вікіпедія

Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру в Київській області в місті Славутич на об'єктах Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

"Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", — зазначили у відомстві.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Крім того мер Славутича Юрій Фомічев повідомив, що через обстріл росіян у місті виникли пожежі, електроживлення відсутнє, вода подаватися буде по годинам. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

"Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу. Прошу терпіння, все це потребує часу. Вистоїмо, як вистояли в 22-гому році", — написав Фомічев.

Нагадаємо, у лютому російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Автор:
Тетяна Ковальчук