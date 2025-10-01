Запланована подія 2

На Чернобыльской АЭС произошел блекаут: враг ударил по энергетической инфраструктуре Славутича

Чернобыльская АЭС, деревья
Чернобыльская АЭС без света. / Википедия

В результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Киевской области в городе Славутич на объектах Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", — отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что из-за обстрелов россиян в городе возникли пожары, электропитание отсутствует, вода подаваться будет по часам. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

"Рассвертываем пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны, приготовить еду. Прошу терпения, все это требует времени. Выстоим, как выстояли в 22-м году", - написал Фомичев.

Напомним, в феврале российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции .

Автор:
Татьяна Ковальчук