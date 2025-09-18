ЕБРР профинансирует новые проекты на ЧАЭС: подписано грантовое соглашение

В рамках визита международных партнеров Украины в Чернобыльскую зону отчуждения заключено грантовое соглашение между Украиной и ЕБРР для реализации проектов Счета международного сотрудничества, направленных на повышение уровня ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Финансирование новых проектов по ядерной безопасности

Представители ЕБРР во главе с управляющим директором в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером совместно с представителями Минэнерго и ДАЗВ посетили Чернобыльскую зону отчуждения. Делегация осмотрела ключевые объекты, в частности, блочные щиты управления № 3 и № 4, пространство под Новым безопасным конфайнментом, Центральный щит контроля и управления комплексом, где специалисты осуществляют постоянный мониторинг состояния Арки и объекта "Укрытие".

В ходе совещания обсуждали восстановление Арки НБК после атаки дрона и перспективы модернизации объектов Зоны отчуждения. Также гости почтили память Валерия Ходемчука, работника ЧАЭС, в честь которого установлена мемориальная доска между 3-м и 4-м энергоблоками.

Визит подтвердил стратегическую важность сотрудничества с ЕБРР по безопасному управлению Чернобыльской зоной и реализации проектов по долгосрочной экологической и ядерной безопасности Украины и Европы.

Напомним, Европейская комиссия, Франция и Великобритания объявили о дополнительных взносах на общую сумму 42,5 миллионов евро для возобновления Нового безопасного конфайнмента (Арки) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС .