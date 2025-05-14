Франция внесла 10 млн евро на реконструкцию защитной арки над саркофагом ЧАЭС

Представители правительства Франции объявили о вкладе в размере 10 млн. евро на счет Чернобыльского фонда Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Эти средства будут направлены на ремонт защитного укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, который получил повреждения из-за российской атаки дронов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Благодарна правительству Франции за решение предоставить финансирование на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской атомной электростанцией. Ваш вклад чрезвычайно важен для обеспечения ядерной безопасности не только в Украине, но и во всем мире", — отметила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Вместе с тем она подчеркнула, что стратегическая цель партнеров и Украины по Чернобыльской атомной электростанции должна состоять не в том, чтобы реагировать на очередные чрезвычайные ситуации, вызванные военной агрессией России, а в обеспечении устойчивой, долговременной безопасности объекта.

Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превышать доступные ресурсы. Общие расходы на полное восстановление нового безопасного конфайнмента могут превысить 100 млн. евро.

На сегодняшний день на счету Фонда находится более 19 млн евро. Всего за время работы Счета международного сотрудничества для Чернобыля было привлечено более 26 млн. евро.

В настоящее время французская компания Bouygues привлечена к начальному строительству нового защитного укрытия.

По информации Европейского банка реконструкции и развития, международное сообщество предоставило около 2 млрд евро на программы, администрируемые ЕБРР в Чернобыле, начиная с 1995 года.

Повреждение саркофага ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. Во время обхода группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений.

Строительство безопасного конфаймента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.

Напомним, 7 марта завершена ликвидация чрезвычайной ситуации на ЧАЭС.