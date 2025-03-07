Чрезвычайную ситуацию на Чернобыльской АЭС удалось ликвидировать

Сегодня, 7 марта, ликвидация чрезвычайной ситуации на Чернобыльской атомной электростанции была завершена.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Она отметила, что 14 февраля около двух часов ночи россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью Арку нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тлеть.

"Сегодня в 12.00 этот процесс удалось остановить. Радиационная ситуация остается стабильной и находится под постоянным контролем", — подчеркнула Гринчук.

На территории станции в дальнейшем будет дежурить подразделение ГСЧС, а также будут продолжаться радиационный и тепловизионный мониторинг.

РФ атаковала саркофаг ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции

16 февраля представители МАГАТЭ осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС, где обнаружили повреждение внешней и внутренней оболочки арки в результате дроновой атаки. Образовалось отверстие диаметром около 6 метров, повреждено оборудование и кабели, но опорные балки остались почти невредимыми.

Представители МАГАТЭ подтвердили сообщение украинских властей, что уровень радиации на месте не изменился.

6 марта на ЧАЭС пожарные потушили тлеющие огни на крыше арки укрытия. Радиационный фон на станции находился в пределах нормы.

Напомним, новый безопасный конфайнмент над разрушенным четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС был завершен в 2016 году. Проект реализовали при поддержке 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 миллиарда евро. В работе участвовало 10 тысяч работников из 40 стран.

Также правительство выделило более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС.