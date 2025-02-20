Обстрел ЧАЭС. В "Энергоатоме" заявили о готовности к чрезвычайным ситуациям на атомных электростанциях

Дирекция АО "НАЭК "Энергоатом" и руководители структурных подразделений по аварийной готовности и реагирования филиалов сообщества обсудили вопросы гражданской защиты, оценки готовности к событиям, которые могут произойти вокруг атомных станций, а также взаимодействия с подразделениями ГСЧС в условиях военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В НАЭКе подчеркнули, что все три года полномасштабной войны Россия напоминала миру, что для агрессора не существует красных линий. Последним примером стал обстрел Чернобыльской АЭС вражеским дроном, что подчеркивает необходимость постоянного повышения готовности к чрезвычайным ситуациям на ядерных объектах.

Руководитель АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил постоянное совершенствование системы аварийного реагирования, учитывая все возможные угрозы.

"Энергоатом" обеспечивает высокий уровень аварийной готовности, адаптируя подходы к новым вызовам, возникающим в связи с военными угрозами от РФ. Мы тесно сотрудничаем с соответствующими службами и международными партнерами, чтобы обеспечить безопасность наших ядерных объектов при любых условиях", – заявил он.

Удар по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Сообщалось, что ухудшение радиационной ситуации на промплощадке и в целом на станции не фиксируется, а выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не был обнаружен.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. Во время обхода группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений.

Ранее страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку около 7 млн евро и согласовали направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.