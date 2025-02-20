Обстріл ЧАЕС. В "Енергоатомі" заявили про готовність до надзвичайних ситуацій на атомних електростанціях

Дирекція АТ "НАЕК "Енергоатом" та керівники структурних підрозділів з питань аварійної готовності та реагування філій спільноти обговорили питання цивільного захисту, оцінки готовності до подій, які можуть статися навколо атомних станцій, а також взаємодії з підрозділами ДСНС в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У НАЕК підкреслили, що всі три роки повномасштабної війни Росія нагадувала світу, що для агресора не існує червоних ліній. Останнім прикладом став обстріл Чорнобильської АЕС ворожим дроном, що підкреслює необхідність постійного підвищення готовності до надзвичайних ситуацій на ядерних об'єктах.

Керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін наголосив на постійному вдосконаленні системи аварійного реагування, враховуючи всі можливі загрози.

"Енергоатом" забезпечує високий рівень аварійної готовності, адаптуючи підходи до нових викликів, що виникають у зв’язку з військовими загрозами від РФ. Ми тісно співпрацюємо з відповідними службами та міжнародними партнерами, аби гарантувати безпеку наших ядерних об’єктів за будь-яких умов", – заявив він.

Удар по саркофагу Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Повідомлялося, що погіршення радіаційної ситуації на проммайданчику та загалом на станції не фіксують, а виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не було виявлено.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Раніше країни-вкладники рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро і погодили напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій Об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.