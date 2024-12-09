На Чорнобильській АЕС планують демонтувати нестабільні конструкції

Країни-вкладники рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро і погодили напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій Об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, голова української делегації Світлана Гринчук.

За її словами, усі кошти будуть направлені для розвитку Чорнобильської зони відчуження.

"Канада заявила про свої плани перевести 5 млн євро із фонду, який нещодавно закрили у Росії. Єврокомісія додає 1,7 млн євро до 5 млн, які були надані раніше. Також буде доданий внесок Бельгії", - уточнила Гринчук.

Вона розповіла, що на засіданні Асамблеї країн-вкладників рахунку, організованому ЄБРР, схвалені важливі рішення, а саме погоджений напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій Об’єкта "Укриття".

Гринчук нагадала, що до цього Україна вже отримала понад 26 млн євро від 18 країн-вкладників рахунку.

"Кошти рахунку будуть спрямовані на відновлення зруйнованого та пошкодженого під час російської окупації обладнання, системні проекти ядерної та радіаційної безпеки на ЧАЕС та ін. Робота над відновленням та розвитком Чорнобильської Зони триває. У планах на 2025 рік – підписання нових грантових угод та реалізація спільних проектів", - підкреслила Гринчук.

Нагадаємо, Асамблея вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ) виділить кошти на відновлення Зони відчуження. Наразі на балансі фонду - 15,2 мільйона євро.