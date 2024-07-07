На відновлення Чорнобильської зони виділяють понад 15 млн євро

Асамблея вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ) виділить кошти на відновлення Зони відчуження. Наразі на балансі фонду - 15,2 мільйона євро.

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Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Які країни пообіцяли дати кошти

Зазначається, що рахунок створений під егідою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). На засіданні Асамблеї вкладників РМСЧ 2 липня країни анонсували додаткові внески.

Так, Велика Британія пообіцяла виділити 6,3 млн євро, а Норвегія - 5,6 млн євро. Крім того, від Європейської комісії надійде внесок у 2 млн євро, а від Бельгії - близько 200 тисяч євро.

Як повідомляється, наразі на балансі РМСЧ загалом 15,2 млн євро.

Міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець зазначив, що угода з ЄБРР допоможе відновити на Чорнобильській АЕС втрачене обладнання, придбати новітню протипожежну техніку й оновити систему запобігання та протидії пожежам.

За його словами, наразі на ЧАЕС працюють понад 2300 людей.

Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію біля ЧАЕС

Навколо Чорнобильської атомної електростанції у майбутньому можуть побудувати вітрову електростанцію.

Декларацію про відповідні наміри було підписано в Мінприроди України під час візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у вересні 2023 року

Біля Чорнобильскій АЕС у 2018 році відкрили першу сонячну електростанцію. Повідомлялося, що там встановлено 3762 сонячні модулі, побудовано та обладнано трансформаторні підстанції, а також створено систему фізичного захисту конструкцій.