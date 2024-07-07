На восстановление Чернобыльской зоны выделяют более 15 млн евро

Ассамблея вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) выделит средства на восстановление зоны отчуждения. Сейчас на балансе фонда – 15,2 миллиона евро.

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Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Какие страны пообещали дать средства

Счет создан под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На заседании Ассамблеи вкладчиков СМСЧ 2 июля страны анонсировали дополнительные взносы.

Так, Великобритания пообещала выделить 6,3 млн евро, а Норвегия – 5,6 млн евро. Кроме того, от Европейской комиссии поступит взнос в 2 млн. евро, а от Бельгии - около 200 тысяч евро.

Как сообщается, на балансе СМСЧ в общей сложности 15,2 млн евро.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что соглашение с ЕБРР поможет возобновить на Чернобыльской АЭС потерянное оборудование, приобрести новейшую противопожарную технику и обновить систему предотвращения и противодействия пожарам.

По его словам, в настоящее время на ЧАЭС работают более 2300 человек.

Украина и Германия планируют построить ветровую электростанцию возле ЧАЭС

Вокруг Чернобыльской атомной электростанции в будущем может быть построена ветровая электростанция.

Декларация о соответствующих намерениях была подписана в Минприроды Украины во время визита министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в сентябре 2023 года.

Возле Чернобыльской АЭС в 2018 году открыли первую солнечную электростанцию. Сообщалось, что там установлено 3762 солнечных модуля, построены и оборудованы трансформаторные подстанции, а также создана система физической защиты конструкций.