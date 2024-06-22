Аудиторы разоблачили незаконную рубку деревьев в зоне отчуждения ЧАЭС на 120 млн грн

Государственные аудиторы в рамках контрольных мероприятий Государственного специализированного предприятия "Северная Пуща", находящегося в сфере управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), разоблачили ряд серьезных нарушений.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госаудитслужбы.

Установлено, что на площади 29,4 га ГСП "Северная Пуща" проводились сплошные "санитарные рубки" с нарушением законодательства - без применения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВС).

"Такая экспертиза возможных последствий для экосистемы должна быть в обязательном порядке проведена перед началом работ. "Чистка" лесных насаждений привела к неправомерной рубке деревьев, ущерб от которых составил 4,7 млн грн", - отмечают в ГАСУ.

Кроме того, как выявило следствие, на территории одного из лесничеств, входящего в ГСП "Северная Пуща", была обнаружена более масштабная неправомерная вырубка леса. Зафиксировано срезанными сотни возрастных сосен, что, по предварительной оценке, нанесло государству ущерб на сумму 114 млн грн.

Также отмечается, что специалисты Госаудитслужбы выяснили, что из-за неэффективного управления предприятие страдает от хронического недофинансирования, большинство активов "Северной Пущи" были списаны или потеряны, а заключение невыгодных контрактов привело к многомиллионным убыткам.

Кроме того, несмотря на то, что у предприятия большая задолженность по зарплатам для работников, это не помешало ГСП увеличить расходы на чрезмерные надбавки руководству.

Таким образом, общая сумма ущерба и нарушений, выявленных аудиторами во время проверки финансовой деятельности ГСП "Северная Пуща", составляет 264 млн грн.

Сообщается, что материалы контрольных мероприятий будут переданы правоохранительным органам для последующего возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, недавно стало известно, что глава госпредприятия "Северная Пуща" в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ГСП "Северная Пуща", принадлежащего Чернобыльскому заповеднику.

Также в мае работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили очередные случаи незаконной рубки деревьев во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Сообщалось, что в правоохранительных органах расследуется 254 уголовных производства по материалам ГП "Леса Украины" – это количество дел по злоупотреблениям в государственных лесхозах стало рекордным.

Вместе с тем, аудит Счетной палаты по лесному и охотничьему хозяйству обнаружил, что война, пожары и незаконная вырубка лесов нанесли государству ущерб почти на 23 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com