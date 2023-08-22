МФО Лісвідновлення: Для одного отчета ОВД вырубается 5-7 гектаров здорового леса

Каждое разрешение для очистки водителя для высадки нового леса обходится лесоводам в 200-400 тыс. грн. Срок изготовления Оценки воздействия на окружающую среду (ОВД) составляет в среднем 5-9 месяцев. Об этом сообщило межфракционное депутатское объединение "Восстановление и развитие лесов Украины" (Лісвідновлення)

"Рентабельность производства в ГП "Леса Украины" сегодня примерно 15%. То есть, лесоводы продали древесину на 1000 гривен, заработали 150 гривен (все остальное – налоги, себестоимость). Чтобы оплатить частной фирме только один (!) отчет ОВД, лесоводам приходится продать древесины на 2-3 млн. гривен, для этого они, например, должны срубить 5-7 гектаров сосны (рубка главного пользования). Коллеги экологи, агитирующие за ОВД на все виды рубок, вы считаете это нормальным? Для получения от экологов согласования на уборку мертвой испорченной древесины (дров) из водника площадью 50-70 гектаров, лесоводам приходится вырубать 5-7 гектаров здорового леса!!! Ваши разрешения на уборку сгоревшей древесины и высадку саженцев оплачиваются десятками гектаров вырубленного леса! Где же ваше экологическое сознание? - отмечается на фейсбук-странице МФО.

Как утверждает глава объединения народный депутат Александр Матусевич, Украине нужно восстанавливать сотни тысяч гектаров лесов, утраченных в результате боевых действий и изменений климата. Но с учетом стоимости заключения ОВД и времени на его изготовление, заниматься уборкой уничтоженного леса и высадкой нового для лесоводов абсолютно нерентабельно.

Именно поэтому МФО инициировало изменения в закон в ОВД.

"Мы предлагаем оставить процедуру только для рубок главного пользования и изменений целевого назначения участков, связанных с вырубкой деревьев. ОВС для санитарных рубок за исключением природно-заветного фонда – это преступление", - пояснил Александр Матусевич.

Как отмечают в МФО, проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об эффективном управлении лесами на основе ведения лесного хозяйства на принципах приближенного к природе лесоводства, адаптированного к климатическим изменениям, сохранение биоразнообразия в лесах является результатом совместных наработок Минсреды, Гослесагентства, ведущих украинских ученых и экспертов.

Законопроект ужесточает требования к случаям изменения целевого назначения лесных участков, что предусматривает вырубку деревьев. Кроме того, впервые вводится законодательное разделение украинских лесов на природные зоны – полесье, лесостепь, степь, Карпаты и горный Крым.

Но одновременно с установлением предохранителей и усилением контроля предлагается провести дерегуляцию – ускорить и упростить разрешительные процедуры по очистке лесов, уничтоженных боевыми действиями, болезнями или стихийными явлениями. Ведь при существующих правилах поврежденная древесина долгое время остается в лесу, портится и в дальнейшем может использоваться, в лучшем случае, в качестве дров. Лесные хозяйства, местные и центральные бюджеты теряют огромные средства.