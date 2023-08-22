МФО Лісвідновлення: Заради одного звіту ОВД вирубується 5-7 гектарів здорового лісу

Кожен дозвіл для очищення горільника для висадки нового лісу обходиться лісівникам у 200-400 тис. грн. Термін виготовлення Оцінки впливу на довкілля (ОВД) складає у середньому 5-9 місяців. Про це повідомило міжфракційне депутатське об’єднання "Відновлення та розвиток лісів України" (Лісвідновлення)

"Рентабельність виробництва у ДП "Ліси України" сьогодні приблизно 15%. Тобто, лісівники продали деревину на 1000 гривень, заробили 150 гривень (все інше – податки, собівартість). Щоб оплатити приватній фірмі лише один (!) звіт ОВД, лісівникам доводиться продати деревини на 2-3 млн гривень. Для цього вони, наприклад, мають зрубати 5-7 гектарів сосни (рубка головного користування). Колеги екологи, які агітують за ОВД на всі види рубок, ви вважаєте це нормальним? Для отримання від екологів погодження на прибирання мертвої зіпсованої деревини (дров) з горільника площею 50-70 гектарів, лісівникам доводиться вирубувати 5-7 гектарів здорового лісу!!! Ваші дозволи на прибирання згорілої деревини та висадку саджанців оплачуються десятками гектарів вирубаного лісу! Де ж ваша екологічна свідомість?" - зазначається на фейсбук-сторінці МФО.

Як стверджує голова об’єднання народний депутат Олександр Матусевич, Україні потрібно відновлювати сотні тисяч гектарів лісів, втрачених внаслідок бойових дій та змін клімату. Але з урахуванням вартості висновку ОВД та часу на його виготовлення, займатися прибиранням знищеного лісу та висадкою нового для лісівників є абсолютно нерентабельним.

Саме тому МФО ініціювало зміни до закону до ОВД.

"Ми пропонуємо залишити процедуру лише для рубок головного користування та змін цільового призначення ділянок, які пов’язані з вирубуванням дерев. ОВД для санітарних рубок за винятком природньо-заповітного фонду - це злочин", - пояснив Олександр Матусевич

Як зазначають в МФО, проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття в лісах є результатом спільних напрацювань Міндовкілля, Держлісагентства, провідних українських науковців та експертів.

Законопроєкт посилює вимоги щодо випадків зміни цільового призначення лісових ділянок, що передбачає вирубування дерев. Крім того, вперше запроваджується законодавчий поділ українських лісів на природні зони – полісся, лісостеп, степ, Карпати та гірський Крим.

Але одночасно зі встановленням запобіжників і посиленням контролю пропонується провести дерегуляцію – пришвидшити та спростити дозвільні процедури з очищення лісів, які знищені бойовими діями, хворобами, або стихійними явищами. Адже за існуючих правил пошкоджена деревина тривалий час залишається в лісі, псується і у подальшому може використовуватися, в кращому випадку, у якості дров. Лісові господарства, місцеві і центральний бюджети втрачають величезні кошти.