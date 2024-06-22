Аудитори викрили незаконну рубку дерев у зоні відчуження ЧАЕС на 120 млн грн

Державні аудитори в рамках контрольних заходів Державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща", яке перебуває у сфері управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), викрили ряд серйозних порушень.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держаудитслужби.

Встановлено, що на площі 29,4 га ДСП "Північна Пуща" проводилися суцільні "санітарні рубки" з порушенням законодавства, – без застосування процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД).

"Така експертиза можливих наслідків для екосистеми мала бути в обов’язковому порядку проведена перед початком робіт. "Чистка" лісових насаджень привела до неправомірної рубки дерев, збитки від яких становили 4,7 млн грн", - зазначають в ДАСУ.

Крім того, як виявило слідство, на території одного з лісництв, що входить до ДСП "Північна Пуща", була виявлена більш масштабніша неправомірна вирубка лісу. Зафіксовано зрізаними сотні вікових сосен, що, за попередньою оцінкою, завдало державі збитків на суму 114 млн грн.

Також зазначається, що фахівці Держаудитслужби з’ясували, що через неефективне управління підприємство потерпає від хронічного недофінансування, більшість активів "Північної Пущі" були списані або втрачені, а укладання невигідних контрактів призвело до багатомільйонних збитків.

Крім того, попри те, що підприємство має велику заборгованість по зарплатах для працівників, це не завадило ДСП збільшити витрати на надмірні надбавки керівництву.

Таким чином, загальна сума збитків та порушень, виявлених аудиторами під час перевірки фінансової діяльності ДСП "Північна Пуща", сягає 264 млн грн.

Повідомляється, що матеріали контрольних заходів будуть передані правоохоронним органам для подальшого відшкодування заподіяних збитків та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голова держпідприємства "Північна Пуща" у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП "Північна Пуща", яке належить до Чорнобильського заповідника.

Також додамо, що у травні працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили чергові випадки незаконної рубки дерев у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.

Повідомлялося, що у правоохоронних органах розслідується 254 кримінальні провадження за матеріалами ДП "Ліси України" – ця кількість справ щодо зловживань у державних лісгоспах стала рекордною.

Разом з тим, аудит Рахункової палати щодо лісового та мисливського господарства виявив, що війна, пожежі та незаконне вирубування лісів завдали державі збитків на майже 23 млрд грн.

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