В нацпарке "Куяльницкий" весной вырубили деревьев на 80 миллионов: подозрение получил директор лесхоза (ФОТО)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в превышении полномочий директору лесного хозяйства, который, по данным следствия, организовал схему незаконной вырубки деревьев на территории национального природного парка "Куяльницкий" в Одесской области. Об этом говорится в сообщениях ГБР и Одесской областной прокуратуры.

Напомним, что этот природный парк был создан в начале 2022 указом президента Владимира Зеленского с целью сохранения уникального природного фонда Куяльницкого лимана.

"Однако директор лесхоза, входящего в структуру природного парка, сознательно приступил к незаконной вырубке деревьев на территории заповедника якобы для "оздоровления" парка", - отмечают в ГБР.

В ведомстве говорят, что чиновник выдавал лесорубные билеты, несмотря на то, что на таких землях рубки могут происходить только после согласования с Министерством экологии и природных ресурсов с соблюдением соответствующих лимитов, а также с разрешения Одесской обладминистрации.

По этой схеме в течение марта-мая текущего года в нацпарке было незаконно срублено более полутысячи дубов, ясеней и акаций. Ущерб государству оценен более чем в 80 миллионов гривен.

Подозреваемым является должностное лицо филиала "Ананьевское лесное хозяйство" госпредприятия "Леса Украины": директору вменяют превышение служебных полномочий, что повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса). В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

В свою очередь, в июле и августе по искам областной прокуратуры суд отменил указанные лесорубные билеты и прекратил рубку, которая должна была проводиться до конца 2023 года.

В настоящее время проводятся соответствующие действия для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба. Кроме того, отмечается, что ГБР исследует и другие эпизоды по рубкам деревьев на территории нацпарка "Куяльницкий", ущерб от которых достигает 76 миллионов гривен.