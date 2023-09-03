Из-за директора хозяйства в Винницкой области незаконно вырубили 14 га леса: для восстановления нужны десятки лет (ФОТО)

Теруправление Государственного бюро расследований в Хмельницком подозревает руководителя Могилев-Подольского лесного хозяйства (Винницкая область) в организации вместе с сообщниками незаконных рубок леса, нанесших государству ущерб в почти 51 миллион гривен.

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Как говорится в сообщении следственного органа, директор сознательно не обеспечил получение лесным хозяйством специального документа – оценки влияния на окружающую среду, лишь при наличии которого разрешается рубка деревьев на определенных территориях.

Без этих документов руководитель в течение 2020-2021 годов выдавал лесорубные билеты на проведение масштабных рубок. Таким образом, на площади в 14 га было срублено более 7 тысяч деревьев разных пород.

По оценкам экспертов, кроме финансового ущерба была существенно повреждена экосистема леса. Для ее восстановления потребуются немалые средства и десятки лет.

Директор госпредприятия подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшем тяжкие последствия, совершенном группой лиц (часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Как указывает областная прокуратура, противоправную деятельность подозреваемый осуществлял совместно с исполняющим обязанности первого заместителя начальника Винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства, который также является подозреваемым в уголовном производстве.

Следствием задокументировано пять эпизодов противоправной деятельности должностных лиц, которые повлекли ущерб государственным интересам в сфере охраны, воспроизводства, устойчивого и рационального использования лесных ресурсов и общественным интересам на сумму более 50 миллионов гривен.

Первому заместителю начальника Винницкого облуправления лесного и охотничьего хозяйства было сообщено о подозрении по поводу пяти рубок в Могилев-Подольском хозяйстве с той же квалификацией еще в начале июля.