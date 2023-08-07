В Полтавской области для "крышивания" незаконного бизнеса злоумышленники хотели подкупить сотрудника СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГБР разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконным бизнесом в Полтавской области и пыталась "получить протекцию" СБУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что офицеру Службы безопасности предлагали взятки, чтобы он "закрыл глаза" на нелегальный бизнес, однако он отказался и сразу сообщил об этом своему руководству.

С этого времени Главное управление внутренней безопасности СБУ пошагово документировало преступные действия, чтобы установить всех участников группы.

В конце концов, правоохранители сообщили о подозрении пяти фигурантам.

"По материалам дела, организованная преступная группа занималась незаконной вырубкой леса в Миргородском районе Полтавской области. Дельцы начали противоправную деятельность с осени 2022 года. Ежемесячно они реализовывали более 30 кубометров дуба-кругляка по фиктивным документам", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленникам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса)

ч. 1 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)

"Пока досудебное следствие завершено. Обвинительный акт передан в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили директора предприятия, который пытался подкупить сотрудников СБУ, чтобы закрыть в отношении него уголовное производство.