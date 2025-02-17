На Чорнобильській АЕС тимчасово призупинили гасіння пожежі: яка ситуація з радіацією

Станом на ранок 17 лютого роботи з гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС, в яку 14 лютого влучив російський дрон, призупинено, але невдовзі їх продовжать.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їхнє завершення", - наголошують у відомстві.

Зазначається, що наразі відкритих осередків тління мембрани не спостерігається. На ЧАЕС триває моніторинг ситуації за допомогою дрона з тепловізором.

У відомстві додають, що на об'єкті працювали шість працівників та дві одиниці техніки ДСНС. Температура повітря -15 °C.

Повідомляється, що погіршення радіаційної ситуації на проммайданчику та загалом на станції не фіксують, а виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Очікується, що ремонт укриття розпочнеться, коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Будівництво нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Раніше країни-вкладники рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро і погодили напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій Об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.