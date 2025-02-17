На Чернобыльской АЭС временно приостановили тушение пожара: какая ситуация с радиацией

По состоянию на утро 17 февраля работы по тушению пожара на Чернобыльской АЭС, в который 14 февраля попал российский дрон, приостановлены, но вскоре они будут продолжены.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"На 07:00 работы по тушению пожара приостановлены, однако это не означает их завершение", — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время открытых очагов тления мембраны не наблюдается. На ЧАЭС продолжается мониторинг ситуации с помощью дрона с тепловизором.

В ведомстве добавляют, что на объекте работали шесть работников и две единицы техники ГСЧС. Температура воздуха -15 °C.

Сообщается, что ухудшение радиационной ситуации на промплощадке и в целом на станции не фиксируется, а выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. При обходе группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений.

Ожидается, что ремонт укрытия начнется, когда пожар полностью погасят. Между тем представители МАГАТЭ подтвердили сообщение украинских властей, что уровень радиации на месте не изменился.

Строительство нового безопасного конфаймента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.

Ранее страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку около 7 млн евро и согласовали направление работы с демонтаж нестабильных конструкций Объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.