Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС вдалося ліквідувати

Сьогодні, 7 березня, ліквідацію надзвичайної ситуації на Чорнобильській атомній електростанції було завершено.

Про це повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що 14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном з фугасною бойовою частиною Арку нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тліти.

"Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити. Радіаційна ситуація залишається стабільною та перебуває під постійним контролем", - підкреслила Гринчук.

На території станції надалі чергуватиме підрозділ ДСНС, а також триватимуть радіаційний та тепловізійний моніторинги.

РФ атакувала саркофаг ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники МАГАТЕ оглянули укриття Чорнобильської АЕС, де виявили пошкодження зовнішньої та внутрішньої оболонки арки внаслідок дронової атаки. Утворився отвір діаметром близько 6 метрів, пошкоджене обладнання та кабелі, але опорні балки залишилися майже неушкодженими.

Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

6 березня на ЧАЕС пожежники загасили тліючі вогні на даху арки укриття. Радіаційний фон на станції був у межах норми.

Нагадаємо, новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС був завершений у 2016 році. Проєкт реалізували за підтримки 45 країн-донорів, які зібрали понад 1,6 мільярда євро. У роботі брали участь 10 тисяч працівників з 40 країн.

Також уряд виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.