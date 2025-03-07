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Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС вдалося ліквідувати
Сьогодні, 7 березня, ліквідацію надзвичайної ситуації на Чорнобильській атомній електростанції було завершено.
Про це повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.
Вона зазначила, що 14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном з фугасною бойовою частиною Арку нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тліти.
"Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити. Радіаційна ситуація залишається стабільною та перебуває під постійним контролем", - підкреслила Гринчук.
На території станції надалі чергуватиме підрозділ ДСНС, а також триватимуть радіаційний та тепловізійний моніторинги.
РФ атакувала саркофаг ЧАЕС
Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.
16 лютого представники МАГАТЕ оглянули укриття Чорнобильської АЕС, де виявили пошкодження зовнішньої та внутрішньої оболонки арки внаслідок дронової атаки. Утворився отвір діаметром близько 6 метрів, пошкоджене обладнання та кабелі, але опорні балки залишилися майже неушкодженими.
Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.
6 березня на ЧАЕС пожежники загасили тліючі вогні на даху арки укриття. Радіаційний фон на станції був у межах норми.
Нагадаємо, новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС був завершений у 2016 році. Проєкт реалізували за підтримки 45 країн-донорів, які зібрали понад 1,6 мільярда євро. У роботі брали участь 10 тисяч працівників з 40 країн.
Також уряд виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.