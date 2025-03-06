У МАГАТЕ відзвітували про рівень радіації на Чорнобильський АЕС після удару російського дрону

На Чорнобильській атомній електростанції пожежники загасили тліючі вогні на даху арки укриття, в яку 14 лютого влучив російський дрон. Радіаційний фон на станції у межах норми.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що за останні два дні тліючих пожеж не було виявлено.

Наразі на ЧАЕС продовжують використовувати тепловізори та дрони для спостереження за конструкцією.

Повідомляється, що як регулярний радіаційний моніторинг ЧАЕС, так і незалежний моніторинг МАГАТЕ показав, що не було жодного підвищення нормального діапазону рівнів радіації, або будь-яких відхилень від норми.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Зауважимо, будівництво нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Раніше країни-вкладники рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро і погодили напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій Об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.

Також уряд виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.